Saúde nos bairros fica no Bosque das Bromélias até 29 de abril

A trabalhadora doméstica Edilene Menezes, 46 anos, precisava marcar médico clínico, pediatra para a filha e fazer exames laboratoriais. Nesta terça-feira (18), ela conseguiu realizar parte dos procedimentos e agendar o restante, tudo no estacionamento do condomínio Bosque das Bromélias, no Jardim das Margaridas, onde ela mora. O projeto Saúde nos Bairros, da prefeitura, está oferecendo 15 tipos de exames e especialidades médicas de forma itinerante.

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) explicou que a ideia surgiu da demanda reprimida causada pela pandemia de covid-19. Durante o período mais intenso da crise muitos pacientes deixaram de ir ao médico e, agora, estão buscando os atendimentos todos de uma vez, o que sobrecarregou o sistema. A proposta é com o Saúde nos Bairros levar os médicos até as comunidades e realizar um mutirão de atendimentos.

“Estamos oferecendo uma série de serviços de saúde, desde consultas especializadas, como pediatras e ginecologistas, passando pelo serviço odontológico, até consultas e exames laboratoriais, como a mamografia. A gente sabe que tem uma demanda reprimida grande por conta da pandemia, então, mapeamos os exames com fila maior e estamos levando para mais próximo das pessoas, onde há maior demanda”, explicou.

Em média, são atendidas 500 pessoas por dia, mas 1,3 mil pessoas foram atendidas no Residencial Bosque das Bromélia. O prefeito afirmou que o projeto vai percorrer os 12 distritos sanitários da cidade e disse que a meta é ambiciosa. “Nossa ideia é tentar com esse programa, com os multicentros e com os serviços contratados [na rede privada] zerar a fila de esperas por consultas”, disse.

Para ser atendido, o paciente já tinha consulta marcada precisa levar o RG, o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e a guia dos exames solicitados. Já o atendimento espontâneo está aberto também para moradores das comunidades de Areia Branca, São Cristóvão, Ceasa e Biribeira. O serviço começa às 7h e encerra às 17h, mas para algumas especialidades o atendimento é limitado. A trabalhadora doméstica Edilene contou que não conseguiu fazer todos os exames solicitados pelo médico.

“O pessoal que trabalha no projeto explicou que as fichas são limitadas, mas como são vários dias, amanhã eu venho mais cedo para pegar uma senha. Consegui marcar pediatra para minha filha e dentista”, contou, enquanto a pequena Júlia Menezes, 9 anos, aprendia com uma profissional como fazer a higienização bucal da maneira correta.

Projeto piloto

Apesar de o programa ter sido lançado oficialmente nesta terça-feira, o projeto já vem sendo desenvolvido há três dias no Bosque das Bromélias. A vice-prefeita e secretária de Saúde, Ana Paula Matos, contou que a ação nessa região foi um projeto piloto que será expandido para outras regiões da cidade. Em cada bairro o serviço ficará disponível durante 15 dias. No Bosque das Bromélias será até 29 de abril.

“Comecei com mamografia, ultrassom, exames clínicos, cardiologista, pediatra, clínico geral, e chegando aqui estou organizando oftalmologista, porque foi uma demanda muito grande. Trouxemos o vacimóvel, porque houve demanda de vacina. A gente está ouvindo as pessoas e identificando quais são as demandas gerais que podemos agregar ao programa, e o que é individual, como pedido de mamoplastia e bariátrica, analisando caso a caso e encaminhando para a rede”, explicou.

Entre as vacinas disponíveis estão a bivalente, contra a Covid-19, e contra a Influenza, além daquelas do calendário básico infantil. A maioria do público que tem procurado atendimento é de mulheres e crianças, e o próximo bairro que será o Tororó, na primeira semana de maio. A líder comunitária do Bosque das Bromélias, Patrícia Santos, contou que há uma demanda crescente por algumas especialidades e cobrou da prefeitura a construção de uma unidade de saúde fixa para atender os moradores.

“Hoje, a gente precisa de ginecologista, pediatra, dentista, oftalmologista, neurologista e pequenas cirurgias, é o que a gente mais necessita e temos dificuldade para marcar. Esse projeto é muito bom, porque está atendendo as necessidades da nossa comunidade, mas precisamos de uma unidade fixa para atender a demanda. A prefeitura disse para a gente que está avaliando”, afirmou.

A proposta é que o projeto Saúde nos Bairros entre para os serviços fixos do Município, e durante todo o ano realize ações nos 12 distritos sanitários da cidade, atendendo demanda aberta e quem já estava na fila aguardando por consulta ou exame.

Mamografia e ultrassonografia são os serviços mais procurados

O movimento foi intenso durante toda a manhã. Os serviços mais procurados foram mamografia, ultrassom, exames clínicos e eletrocardiograma. Houve demanda grande também para Raio X, mas por uma questão se segurança os pacientes serão levados para fazer esse exame no Hospital Municipal.

A estrutura montada pelas equipes no estacionamento do condomínio é similar a uma clínica. Enquanto os pacientes aguardam sentados, uma tela exibe a ordem das senhas e um grupo de servidores faz os cadastros no balcão de atendimento.

Em volta deles ficam os consultórios médicos, um veículo de vacinação e um caminhão para exames, onde o comerciante Antônio Carlos Oliveira, 47 anos, fez o eletrocardiograma pedido pelo médico clínico que ele tinha acabado de consultar. Ele soube do mutirão através de vizinhos, fechou a loja e buscou atendimento.

“Na segunda-feira, eu fiz o agendamento. Hoje, passei pelo clínico geral e fiz o exame de eletrocardiograma. Amanhã [quarta-feira] vou fazer o exame de sangue e outros que ele pediu. Também marquei cardiologista. Vou fazer o check up geral. Antes, eu tinha que ir em Irmã Dulce, o que é muito mais longe de casa”, disse. A última vez que ele tinha se consultado com um médico foi há quase um ano.

SAIBA MAIS