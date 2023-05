O programa Saúde nos Bairros visitará nesta terça-feira (23), a partir das 7h30, o Calabetão, em Salvador. A ação, realizada pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), levará para a comunidade uma séria de consultas e exames gratuitos até o dia 7 de junho. A estrutura está montada na Rua Alcântara, no campo de barro (acesso pela Rua Direta da Embasa).

Os moradores serão contemplados com consultas médicas na área de Atenção Especializada, realização de ecocardiografia transtorácica, eletrocardiograma, mamografia bilateral para rastreamento, ultrassonografias: de abdômen total, tireoide mamaria bilateral, pélvica (ginecológica); doppler colorido de vasos, solicitação por procedimentos de especialidades diversas, exames de laboratório, raio X, e pediatria. Para ter acesso aos serviços, os interessados devem apresentar Cartão SUS, RG e guia dos exames pretendidos (se houver).

A titular da pasta, Ana Paula Matos, reforça que o programa garante inúmeros benefícios para a população, como o fácil acesso à inúmeras especialidades e procedimentos pertinho de casa e sem necessitar de marcação prévia, especialmente para àquelas pessoas que tiveram a assistência integral comprometida com a pandemia da Covid-19.

“Os números demonstram o êxito do programa; já foram cerca de 64 mil atendimentos realizados nas comunidades que foram beneficiadas pelo Saúde nos Bairros. O município segue cumprindo com o propósito de diminuir ou zerar demandas reprimidas, facilitando o acesso do cidadão, promovendo saúde e melhorando a qualidade de vida da população. Estamos aqui para garantir que as principais necessidades sejam prontamente atendidas com qualidade, agilidade e segurança”, destaca.

Balanço – Quase 64 mil atendimentos foram realizados pelo Saúde nos Bairros no Tororó, Jardim das Margaridas e Bosque das Bromélias. O programa conta com unidades de saúde móveis e consultórios provisórios.

Saúde nos Bairros inicia atendimentos no Calabetão nesta terça (23) O objetivo é atender, especialmente, demandas represadas. Para isso, a SMS avalia o perfil epidemiológico de cada região para que a oferta de serviços contemple as necessidades reais dos seus moradores. Outro ponto de destaque é que o projeto visa levar saúde até aqueles que mais precisam, para mais perto das pessoas, evitando gastos com transporte e oportunizando a otimização do tempo.