'Saúde que antecipa demandas': Ana Paula Matos cita suas prioridades como secretária

A vice-prefeita Ana Paula Matos vai tomar novos rumos na gestão de Salvador a partir do dia 1° de fevereiro. Comandante da Secretaria de Governo (Segov) da capital baiana desde 2021, no início do mandato do prefeito Bruno Reis, ela agora vai assumir a cadeira principal da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

A mudança foi anunciada nesta segunda-feira (16), no Bairro do Rio Vermelho, em Salvador, pelo prefeito Bruno Reis, com quem Ana atua junto desde o período de movimento estudantil. Formada em Administração de Empresas e Direito, a vice-prefeita é mestre em gestão.

Desde 2013, atua no setor público de Salvador, quando foi diretora da Secretaria de Educação Municipal (Smed). Entre 2015 e 2016, foi subsecretária de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza (Sempre). Ainda em 2016, virou secretária da mesma pasta. De onde saiu e, em 2019, voltou para permanecer até 2021, quando se tornou vice-prefeita.

Sobre o novo desafio de gerir a SMS, Ana Paula concedeu uma entrevista à reportagem:

Por que mudar de pasta depois de dois anos de mandato?

"São oportunidades que Deus tem me dado para gerir a minha cidade. Vivi momentos importantes como secretária de promoção social e combate à pobreza. Estava na Segov porque, nos dois primeiros anos, tínhamos uma equipe muito nova que não conhecia nossa máquina. Então, ajudei o prefeito a coordenar", reponde.

Tem prioridades para a gestão da Saúde?

"Agora, estamos vencendo a pandemia e saindo desse mono-tema que é a covid. Temos que entender a saúde por diversas perspectivas. Estou muito empolgada com os novos projetos. Especialmente, com a responsabilidade de tirar do papel a maternidade de Salvador. Isso pra mim, como mulher, é muito simbólico", fala.

O que a sua figura agrega para a secretaria?

"Estou aqui para ouvir os servidores e usar o conhecimento técnico deles com a minha especialidade, como mestre em gestão, para fazermos o melhor pela cidade. Trago um conceito de saúde global que envolve também aspectos econômicas e sociais. O cidadão tem que estar bem alimentado, ter uma boa educação, uma família estruturada e viver em boas condições de saneamento", explica.

Que característica da saúde tem seu foco no primeiro momento?

"Qualidade do atendimento é a primeira delas. Ampliamos muito a rede nos últimos anos. Agora é garantir um serviço da melhor qualidade possível e também trazer inovações e um legado para Salvador. Nos três anos de pandemia, muitas pessoas acabaram não fazendo cirurgias eletivas, consultas e procedimentos para prevenir doença. Vamos avançar nesse sentido", diz.

Qual o legado a secretária quer deixar quando sair da pasta?

"Uma Saúde que está próxima das pessoas e se antecipa as demandas. A Saúde é muito mais do que ausência da doença. [...] Quero uma cidade que encontra em si a razão de ser que é cuidar do seu povo. Quem for no posto, vai sentir que foi bem atendido", completa.

Assim como 14 colegas da gestão municipal que foram nomeados nesta segunda-feira, Ana Paula Matos assume SMS em 1° de fevereiro.