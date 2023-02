Saulo anima multidão com pipoca no circuito do Campo Grande: 'A gente merece!'

O cantor Saulo puxou a pipoca nesta terça-feira (21), no Campo Grande, no último dia oficial de Carnaval em Salvador.

Ele cantou sucessos como "Vú", "Raiz de Todo Bem", "Minha Pequena Eva" e sua aposta para essa folia, "Deus Me Livre Não Ser Baiano", que dedicou ao apresentador do Bahia Meio Dia, da TV Bahia, Vanderson Nascimento.

Com uma roupa com estampa de Moraes Moreira, homenageado esse ano no Carnaval do governo estadual, Saulo fez a alegria do povo no Centro. "Moraes Moreira no peito! Ele é duas coisas que eu queria ser. Cantor de trio elétrico e poeta, um dia chegou lá. Moraes, obrigado por tudo. Se não fosse você, a gente não estaria aqui", disse ele, citando também o centenário de Osmar Macedo. "Esses são os verdadeiros mestres da arquitetura da música da Bahia", disse emendando o "Chame Gente", clássico de Moraes, na sequência.

"Pipoca, a gente esperou tanto por esse momento, meus queridos. Solta a p..., é o que a gente merece!", disse o cantor.

O Correio Folia tem patrocínio da Clínica Delfin, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio da Jotagê e AJL.