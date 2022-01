Saulo confirma estar com covid-19: "na medida do possível, estou bem"

O cantor Saulo Fernandes confirmou estar com covid-19, em post nesta segunda-feira (17), em seu Instagram. "Sou asmático, fugi muito, me cuidei muito, fiquei louco, senti muito medo e, a cada dose de vacina, fui vivendo mais, acreditando mais", desabafou o artista, que está bem, "na medida do possível".

Em texto longo e pessoal, Saulo informou ainda que não participará dos shows que estavam marcados. "Por hora, não tenho alegria suficiente para cantar as canções que canto", revelou. "Quando tudo melhorar e estiver seguro, a gente vai se encontrar para ser abraço inteiro e protegido", prometeu.