Saulo e Luiz Caldas comandam forró juntos na Chácara Baluarte

Luiz Caldas e Saulo são as grandes atrações do evento Nosso São João 2023, promovido pela Oquei Entretenimento no dia 17 de junho na Chácara Baluarte.

A festa, com direito a decoração temática, vendas de comidas típicas e Barraca do Beijo, celebra o encontro dos cantores com repertório próprio e também releituras do forró mais clássico. Os ingressos para o evento custam R$ 100 (pista – 2º lote) e já estão à venda na Ticketmaker, Central do Carnaval, Balcão de ingressos e a sede da Oquei.

“Nosso São João 2023 trará toda a atmosfera festiva e tradicional dessa celebração tão amada pelos brasileiros. Preparem-se para vivenciar momentos de muita diversão. O evento será uma experiência inesquecível, na qual promoveremos a cultura e a tradição do São João em grande estilo”, afirma Ricardo cal, sócio da Oquei Entretenimento

SERVIÇO - Nosso São João, com Saulo e Luiz Caldas | 17 de Junho, a partir das 16h, na Chácara Baluarte (área externa) | Ingressos: R$ 100 (pista, 2º Lote), à venda na Ticketmaker, Central do Carnaval, Balcão de ingressos e Sede da Oquei.