Saulo faz homenagem a MPB em noite beneficente

O cantor Saulo apresenta hoje o primeiro show do projeto OLUAS, no Cerimonial Rainha Leonor, na Pupileira. O nome dado à nova produção é formado por um palíndromo, ou seja, se for escrito ao contrário também forma o nome do cantor.

Depois do último trabalho, chamado de Saulo Som e Sol, gravado em São Paulo no ano passado, o artista interpreta canções de grandes nomes da música popular brasileira, e cantará versões próprias que homenageiam músicos como Caetano Veloso, Cazuza, Raul Seixas, Djavan, Guilherme Arantes, Milton Nascimento e João Gilberto.

Saulo faz adaptações de sucessos ds MPB (Foto: Lucas Seixas)

O OLUAS é um projeto que vai além dos palcos. Com uma parceria com a Santa Casa da Bahia, parte da renda arrecadada com a venda das entradas para a apresentação será cedida à instituição social.

Atualmente, a Santa Casa atende cerca de três mil pessoas em áreas como educação infantil e incentivo à cidadani e o protagonismo juvenil, a mais de dois séculos.

Saulo OLUAS

O quê: Show de Saulo do projeto OLUAS

Quando: Sexta (17), a partir das 20h

Onde: Cerimonial Rainha Leonor (Pupileira, Av. Joana Angélica, 79)

Ingresso: R$ 120 | R$100

Venda: loja da Santa Casa da Bahia, no piso L2 do Salvador Shopping