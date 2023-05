Saulo faz nova temporada na Europa em Julho

Saulo de malas prontas para nova turnê (Foto:Leandro Godoy - Divulgação)





O cantor Saulo mais uma vez vai embarcar para a Europa, onde cumprirá uma série de shows programados pela amiga e empresária Priscila Trummer. A tour começa no início de julho em Portugal (Porto e Lisboa), passa pela Espanha (Barcelona e Madrid) em seguida vai a Irlanda (Dublin) e Alemanha (Coburg). Provavelmente, Londres também entre no roteiro. Antes de encarar a maratona com Saulo, Priscila realiza uma turnê com Zeca Pagodinho pelos Estados Unidos e Canadá. Em tempo: Saulo também está garantido como uma das atrações do Folianópolis, em novembro.

Beto Lee vai homenagear a mãe (Foto: Divulgação)

Beto Lee vai fazer show em homenagem a Rita

Uma Homenagem a Rita Lee por Beto Lee in Concert. Este , é o nome do show que o filho mais velho de Rita Lee e Roberto de Carvalho vai estrear dia 8 de de julho, no Qualistage, Rio de Janeiro, e dia 29 de julho no Vibra, em São Paulo. Os eventos contarão com a participação da cantora Fernanda Abreu, além da Orquestra Sinfônica Villa Lobos. Canções como Saúde, Lança Perfume, Ovelha Negra, Ando Meio Desligado, Agora Só Falta Você, On The Rocks, Mania de Você e Banho de Espuma estarão no setlist do show. Agora vamos torcer para alguém trazê-lo para Salvador.

Encontro dos pais famosos com os filhos que estão começando (Foto:Divulgação)

Os Filhos da Bahia recebem seus pais na Virada Cultural

A banda Filhos da Bahia vai ocupar o palco principal da Arena Anhangabaú, em São Paulo, dentro da Virada Cultural, no próximo domingo, a partir das 13h, com um repertório cheio de axé e composições autorais. Mas o grande barato será a participação dos pais dos membros do grupo: Miguel (Carlinhos Brown), Zaia (Reinaldinho, ex-Terra Samba, Raysson (Tonho Matéria) e João (Saulo). Devido à incompatibilidade na agenda, Saulo será o único que não estará presente nesse grande

encontro.





Murilo Chester lança Aroeira

O cantor e compositor baiano Murilo Chester lança a música Aroeira, faixa que faz parte do seu álbum de estreia. Esta é a primeira canção de uma sequência de lançamentos, que chega nas plataformas de música acompanhada por um videoclipe dirigido por Wendel Assis. “Aroeira” é um lançamento Casa Amarela com distribuição da Believe.





TUM-TUM-TUM*

1 Claudia Leitte e Durval Lélys são mais duas atrações confirmadas para a edição 2023 do Folianópolis, que acontece de 2 a 4 de novembro em Floripa, na Passarela Nego Quirido. Os artistas vão se juntar a Tomate, Timbalada, Saulo, Banda Eva, Bell Marques, Léo Santana e Xanddy Harmonia. Dessa vez, Ivete Sangalo não vai participar, devido à incompatibilidade de agenda.

2 E O Amor Venceu é o nome da nova música do cantor e compositor Adelmo Casé. E o baiano faz Feat com o também cantor e compositor Orlando Moraes. Quem já ouviu a gravação, que chega às plataformas digitais na próxima semana, garante que o encontro desses dois artistas foi um casamento sonoro bem interessante.

3 O Forró do Bongo acontece no dia 1 de julho, no Estádio Carneirão, em Alagoinhas, a partir das 18 horas. O evento terá shows de Nattan, Léo Santana, Tierry e da dupla Iguinho & Lulinha. Os ingressos estão sendo vendidos em www.bilheteriadigital. com/forro-do-bongo-2023-01-de-julho e em pontos físicos de diversas cidades. Mais informações: @forrodobongo.