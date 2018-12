Saulo faz show no Farol da Barra hoje (02)

Os sucessos de Saulo vão tomar o Farol da Barra neste domingo (02), na segunda edição do projeto Saulo, Som e Sol, que passeia entre músicas como Raíz de Todo Bem e vai até canções do novo álbum do artista: O Azul e o Sol, lançado em 2017. A apresentação, que começa às 16h, fica por R$ 120.



Relembre da música Raíz de Todo Bem:





Com composições poéticas e românticas (como é o caso da canção Anjo), o cantor promete trazer o estilo dos seus ensaios de verão para o palco.



Ouça uma das músicas do novo álbum de Saulo:





Na primeira leva de shows, que aconteceram no ano passo, o cantor contou com participações de amigos convidados, como Ivete Sangalo e Harmonia do Samba.



Agora, Saulo deixa o suspense no ar sobre a possibilidade de dividir o espaço com novos nomes, garantindo apenas surpresas em algumas das músicas selecionadas e, obviamente: a vista para o pôr-do-sol da Baía de Todos os Santos.



SERVIÇO:

Farol da Barra.

Hoje, a partir das 16h.

Ingresso: R$ 120.

Vendas: Sympla, sede da Oquei Produções e Loja Colcci.