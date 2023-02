Saulo repensa sobre pipoca lotada: 'Peço desculpas pelo o que aconteceu'

A tradicional pipoca de Saulo Fernandes no Centro de Salvador, durante o Carnaval, é esperada por muitos fãs e admiradores do cantor do país inteiro. O trio saiu atrasado nesta terça-feira (21) acumulou uma quantidade maior do que o esperado dos outros anos.

Ao chegar na passarela da imprensa, no Campo Grande, muita gente já estava reclamando do aperto que ocorria. Ao passar pela Casa D'Itália, foi possível observar muitos fãs passando mal com queda de pressão, além de estarem impossibilitados de saírem para comprar até uma água devido ao aperto.

Já na entrada da Avenida Sete, Saulo Fernandes, que preza pela segurança dos foliões, questionou sobre o trio elétrico que estava apertando os seus seguidores. Atrás, a pipoca do Psirico empurrava a pipoca de Saulo, causando desconforto para ambos.

Saulo, nesta quarta-feira de cinzas (22), publicou um relato comentando sobre a possibilidade de repensar sobre sua pipoca tradicional. O cantor pediu desculpas aos foliões pelo ocorrido durante o circuito Campo Grande.

"O desejo de fazer pipoca vem de promover igualdade e diversão para todos de forma segura e tranquila…prometi a mim mesmo que quando essa tranquilidade, por qualquer motivo, não existisse, eu iria repensar e rever. Assim o farei. Nada é mais importante do que a segurança das pessoas. Peço mil desculpas pelo que aconteceu no fundo do trio, queria abraçar e poder acalmar todas as pessoas que se sentiram tristes e com medo naquele momento", escreveu Saulo no Instagram.

Os fãs do cantor, que seguem há anos, comentaram que a culpa não era do artista, e sim, da logística do Carnaval deste ano, além do trio elétrico que estava empurrando e "correndo" demais, colocando uma pressão para que a pipoca de Saulo acabasse rapidamente.

"Sua Pipoca como sempre é linda, eu estava na frente do trio e passei muito mal, como sempre vou sozinha e me divirto muito, mas dessa vez meu carnaval foi até a ladeira do TCA. Não consegui mais te acompanhar, devido o aperto que passei. Imaginei caindo e sendo pisoteada... Cheguei em casa fui assisti as cenas e vi vc fazendo o gesto de preocupação em cima do trio, de que estava muito cheio", disse uma seguidora.

"Saulo, a culpa não foi sua, o seu público fiel estava lá. Vi tantas crianças, idosos, famílias inteiras todas com os olhinhos brilhando a te esperar. Eu sou sua fã de sempre, de rua, de shows, de qualquer lugar e ontem realmente te digo que foi muito difícil, poderia ter ocorrido uma tragédia e, por isso, a Prefeitura precisa sim repensar num novo formato, especialmente pra vc e para nós, seus fãs. As pessoas estavam em pânico, muitas passaram mal, mas Deus ajudou e deu tudo certo", disse outra fã.

"O problema foi a organização da saída, o trio de trás estava muito em cima ... não tinha espaço suficiente. É tirar isso como lição e tentar junto aos órgãos responsáveis uma organização melhor", opinou outra internauta.