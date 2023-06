SBD/BA, ABM e Cremeb divulgam nota de repúdio

A Sociedade Brasileira de Dermatologia - Regional Bahia (SBD/BA), a Associação Bahiana de Medicina (ABM) e Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (Cremeb) expressam veemente protesto em relação a matéria 'Com a chegada do inverno, especialista alerta para cuidados com a pele', publicada na edição de hoje (01.06) do Jornal Correio.

A matéria, que teria a função de alertar a sociedade, ouviu uma pessoa não é médica e que associa o cuidado de doenças da pele ao profissional da "Harmonização facial". Informamos que não existe essa especialidade médica, portanto, essa profissional citada, que não é médica, está praticando medicina ilegalmente.

O profissional que cuida, faz diagnóstico e trata da pele, este que é o maior órgão do corpo humano, é o médico dermatologista. Assim, solicitamos que o Correio busque a SDB/BA para obter dos seus associados ou de sua diretoria científica as informações seguras e confiáveis para que a população não seja orientada com práticas atentatórias à saúde.

*O CORREIO pede desculpas pelo equívoco. A referida reportagem já foi retirada do ar.