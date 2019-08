SBT anuncia retorno do 'Topa ou Não Topa', com Patricia Abravanel

O SBT anunciou o retorno do programa Topa ou Não Topa, que foi ao ar na emissora entre 2006 e 2011, apresentado por Roberto Justus e Silvio Santos, para o próximo sábado, 17 de agosto. Desta vez, a apresentação ficará a cargo de Patricia Abravanel.



"Independente do apresentador, o formato é vencedor e eu tive a grande sorte de poder estar no comando dele", afirmou a filha de Silvio Santos durante coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira, 13.



O Topa ou Não Topa funciona da seguinte forma: ao todo, são 26 maletas fechadas e numeradas, contendo em seu interior valores entre R$ 1 e R$ 1 milhão em "barras de ouro". O participante deve escolher a "maleta da sorte", que seguirá fechada até o fim



A cada rodada, uma maleta é escolhida, e seu valor é revelado. Valores baixos são bons para o participante, e valores altos são ruins, pois cada valor que é revelado é descartado da possibilidade de ser ganho por ele.



Há ainda a figura da "banqueira", que ao término das rodadas faz uma proposta ao participante para "comprar" a maleta da sorte - É neste momento que o participante deve responder se "topa ou não topa".



Caso tope, ele leva para casa o valor oferecido. Do contrário, o jogo continua, com o valor podendo ser derrubado ou incrementado, conforme as próximas maletas que forem se abrindo



"A gente não sabe onde estão os valores, nem eu, nem o diretor. Fica todo mundo da equipe ansioso e torcendo pelo participante", garante Patricia Abravanel.



Ela ainda garante que o retorno do Topa ou Não Topa teve o dedo de Silvio Santos: "A escolha desse formato foi 100% do meu pai. Quando ele me falou que seria o Topa, fiquei apreensiva, mas, quando gravei, vi que ele estava certíssimo. Meu pai é um gênio. Mega sensibilidade. Esse formato tem tudo a ver comigo."



O diretor Michael Ukstin, que já trabalhou com a apresentadora no Máquina da Fama, falou sobre as mudanças na nova versão do Topa ou Não Topa: "Agora temos uma banqueira negociando e fazendo de tudo para comprar a maleta do participante. Outra novidade é que o participante pode fazer uma contraproposta para a banqueira no momento que quiser."



O Topa ou Não Topa já havia sido exibido anteriormente no SBT. A primeira vez, em 2006, com apresentação de Silvio Santos. Anos depois, entre 2010 e 2011, sob comando de Roberto Justus.



Estreia

O programa de estreia do Topa ou Não Topa em 2019 contará com a participante Neide, 58, nascida em Prado, na Bahia, que possui uma história de vida difícil: trabalhou em uma oficina de costura dos seis aos 12 anos e perdeu seu filho e marido assassinados.



Atualmente, ela possui o projeto Vida Corrida, que busca transformar a vida de pessoas carentes na região do Capão Redondo, em São Paulo.



Como participar

Para se inscrever e participar do Topa ou Não Topa, é necessário acessar o site do programa, no endereço https://www.sbt.com br/inscricoes/topa-ou-nao-topa/207219/participe-do-topa-ou-nao-to pa.



Podem se inscrever todas as pessoas físicas, maiores de 18 anos, residentes e domiciliadas em todo território nacional que não sejam funcionários, estagiários ou prestadores de serviços das empresas do Grupo Silvio Santos ou parentes de primeiro grau de funcionários, estagiários ou prestadores de serviços das empresas do Grupo Silvio Santos.



O Topa ou Não Topa vai ao ar aos sábados, a partir das 15h30, no SBT, com apresentação de Patricia Abravanel, e estreia no próximo dia 17 de agosto.