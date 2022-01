SBT contrata Otaviano Costa para apresentar competição de culinária

Otaviano Costa é o novo apresentador do SBT. Ele foi contratado pela emissora de Sílvio Santos, juntamente com a Discovery para apresentar a competição de culinária Cozinhe se Puder – Mestres da Sabotagem.

"Era a hora certa pra voltar à TV. Estou com meu estúdio a pleno vapor, a nossa agência criada e produzindo muitas coisas. E acrescentar a TV novamente a toda essa engrenagem, me deixa plenamente realizado e feliz. Que bom que é estar de volta ao SBT, a casa dos grandes comunicadores, a emissora onde tudo começou para mim. E é claro, fazer um reality com a incrível Discovery também me deixa muito empolgado. ‘Bora’ todo mundo pra cozinha!”, disse em nota.

Apesar do retorno de Otaviano Costa para a TV, ele seguirá apresentando o seu programa Otalab no UOL, que foi renovado por mais um ano.

O formato do reality é do Discovery Networks, que já teve 15 temporadas produzidas nos Estados Unidos, sendo que sete já foram exibidas no Brasil. Em 2021, Cozinhe se Puder – Mestres da Sabotagem ganhou sua primeira versão nacional e foi exibida no SBT, Discovery Home & Health e discovery+.