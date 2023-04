SC: Professora sofreu infarto após socorrer crianças em creche

Uma professora de 60 anos sofreu um infarto após o ataque contra uma creche em Blumenau, em Santa Catarina. O atentado deixou quatro crianças mortas e outras cinco feridas na última quarta-feira (5).

De acordo com a assessoria jurídica da creche Cantinho Bom Pastor, a professora sofreu um estresse pós-traumático após o ataque. Ela chegou a socorrer alguns alunos.

A vítima está internada desde o infarto, que aconteceu na quinta-feira (6), e passou por cirurgia para introdução de um cateter no coração. O estado de saúde dela é considerado estável.

A Justiça decretou a prisão preventiva do autor do ataque. A Polícia Civil está rastreando a conta do Facebook e o celular do motoboy de 25 anos que cometeu o crime.