Scheila Carvalho 'mete dança' no trio de Tony Salles na Barra-Ondina

A apresentadora Scheila Carvalho acompanha, nesta sexta-feira (17) o trio do marido Tonny Sales sem parar por um segundo de dançar. A ex-dançarina do É o Tchan desce a Ondina descalça e "metendo dança".

"Seu bombeiro chegou", declarou Tonny Sales ao subir no trio do Parangolé para a sexta-feira de Carnaval. O cantor subiu no trio por volta das 18h, em frente ao Camarote da Brahma.

"Tá pegando fogo?", canou Tonny enquanto o trio soltava fogo. "O bombeiro chegou", repetiu assim que o trio soltou fumaça. No trio, os bombeiros de verdade, "Guardiões da Vida", acompanhavam o show paramentados.

