Scheila Carvalho rebate críticas por ir a bloco 3 dias após morte do irmão

Eterna morena do Tchan, Scheila Carvalho gravou vários vídeos no Instagram pare responder a críticas de internautas sobre o fato dela ter participado no Carnaval de Salvador apenas três dias depois da morte do irmão, o produtor musical Wagner Carvalho.

"Ante tudo o que aconteceu com meu irmão, eu fechei contratos para o Carnaval em Salvador. Então, estou indo cumprir os meus contratos. Vou com metade do meu coração feliz, comemorando a vitória do meu marido (Tony Salles, do Parangolé) neste Carnaval. Tenho de estar com ele, o apoiando", explicou a dançarina.

"Por outro lado, meu coração está dilacerado. Quero que vocês respeitem esse momento. Não estou indo para me divertir. Mas é claro, vou levar minha alegria, mesmo porque estou entre amigos e pessoas que me amam, me respeitam e entendem tudo isso que está acontecendo", acrescentou.

Scheila também falou que devemos aproveitar cada dia e não perder tempo com agressões. "A gente tem de viver intensamente o hoje, cada momento da nossa vida, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Compartilhe amor, não perca seu tempo tentando ofender e agredir. Isso não leva a nada".

Wagner deu entrada em uma unidade hospitalar de Salvador na terça (18) em estado grave, em razão de uma parada cardíaca, mas não resistiu. Scheila homenageou o irmão. "É assim que vou me lembrar de vc meu irmão!!! Alegre, brincalhão , tagarela e de um coração gigante!! Vc cumpriu sua missão com muita maestria !!! Foi um bom filho, um irmão sempre presente , pai exemplar , amigo e conselheiro!! Um cara honesto, Guerreiro, trabalhador e muito dedicado! Tenho certeza que o céu está em festa p te receber e é o que nos conforta! Fique com Deus meu irmão ! Descanse em PAZ!! Obrigada a todos pelas mensagens de conforto!!! O melhor presente que vcs podem me dar é orar pra Deus dar forças à minha mãe!!", escreveu.