Scheila Carvalho surge ao lado de Jacaré em Salvador

A temporada dos ensaios de verão e turistas em Salvador começou. Neste domingo (8), os amigos Edson Cardoso, conhecido como Jacaré, e a dançarina Scheila Carvalho, fizeram um grande reencontro na casa da esposa de Tony Salles.

Em conversa à Quem, Scheila revelou que o encontro aconteceu nos bastidores das redes sociais e não publicaram na mídia que estavam juntos com a família toda. A famosa apareceu com o marido e a filha, Giulia Santos, além da família de Jacaré com os dois filhos e a esposa.

"Eu fiquei sabendo que ele estava aqui no Brasil e o convidei para um churrasco lá em casa. Foi a primeira vez que ele foi lá em casa. Foi incrível receber ele lá com a família dele. Colocamos as fofocas em dia. Foi lindo demais. Carla Perez, a gente sempre se vê. Ela vai lá em casa e eu vou na dela. A Mello também encontro bastante trabalhando, mas ele fazia muito tempo que não via", contou.

Sobre ter um possível reencontro com todos os ex-integrantes do É o Tchan!, Scheila descarta a reunião devido a incompatibilidade na agenda dos famosos. . "A minha carreira já está consolidada. Se eu volto a fazer um show com eles, atrapalha um pouco minha parte pessoal. Fica complicado. Tenho que me dedicar à família e viajar em turnê não é fácil. O problema de fazer um show só é que a agenda nunca bate", finalizou.