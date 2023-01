Scooby revela que pediu que filho se desculpasse com Piovani após post atacando mãe

Dom, um dos filhos de Pedro Scooby e Luana Piovani, publicou, na semana passada, um texto atacando a mãe por conta das desavenças entre ela e o surfista. Em entrevista ao colunista Leo Dias, o atleta revelou que sua reação ao ver o post foi pedir que o filho entrasse em contato com a atriz imediatamente.

“Pode ter rolado erro meu de ter deixado ele mexer no Instagram. O Instagram era um lugar que ele usava para conversar com os amigos, só postava coisas de skate… Não sei se depois que criou tudo isso na internet, as pessoas foram falar pra ele e ele viu o Instagram como um lugar que, escondido, pudesse usar como ferramenta para proteger, sei lá, uma pessoa que estava sendo massacrada”, avaliou.

“Eu odiei, fiquei muito triste com o que aconteceu. Eu não tive força, olhei para a cara dele e falei: ‘Filho, o que você fez? Por favor, apague esse post’. Ele ainda falou assim pra mim: ‘Já apaguei’. Eu perguntei: ‘Filho, por que você fez isso, cara? Não se mete nessas coisas entre eu e sua mãe, isso é coisa de adulto, você tem que ficar de fora’”, seguiu o surfista a Leo Dias.

“Pega meu celular agora e manda um áudio para sua mãe pedindo desculpas, sua mãe merece esse pedido de desculpas”, disse Scooby sobre a orientação que deu ao filho, o que foi atendido.

A publicação foi feita na sexta-feira (27)

“Oi, tudo bem? Vim falar uma coisa muito importante. Mãe, não adianta tentar tirar os patrocinadores do meu pai porque algumas pessoas podem estar do seu lado, mas os seus filhos não. A gente não aceita mentiras. “Por favor, ajudem o meu pai. A minha mãe tirou um contrato com o meu pai que também ia me patrocinar, então ajudem o meu pai. Sei que Deus vai me ajudar! Obrigado", finalizou o menino no texto.