Se adiante: encomendas para ceia natalina estão acima da média em Salvador

Faltam menos de duas semanas para a data mais cheia de magia – e também de mesa farta – do ano. O Natal vem vindo, mas já tem estabelecimentos em Salvador com a agenda de encomendas com itens da ceia praticamente lotada, o que pode ser uma dor de cabeça para aqueles que deixarem para resolver tudo na última hora. E aí não vai ter fila de espera nem disputa por panetone trufado que dê conta. Quem avisa, amigo é.

Só para se ter uma ideia de como a demanda cresceu e surpreendeu esse ano, no caso de confeitarias como a Bendito Salgado, por exemplo, desde o dia 1º de dezembro já não tinha espaço para nenhuma entrega na véspera de Natal. Nem o dia 23 de dezembro escapou: as últimas vagas foram fechadas recentemente.

Agora, a Bendito só consegue aceitar pedidos em qualquer outra data fora a véspera e antevéspera natalina, como destaca Hellen Sampaio, sócia proprietária.

“Batemos um novo recorde esse ano, ao encerrar os pedidos para a véspera de Natal no primeiro dia do mês. São centenas de entregas para os dias 23 e 24, o que representou um crescimento 25% de números de vagas na agenda para esse ano, de um cardápio que lançamos logo no início de novembro. Não esperávamos fechar tão cedo”.

No menu tem bolo de vários tipos e panetones doces e salgados também, além de guirlanda de salpicão, brownie natalino, kits, taça chocottone, terrine, vinagrete de polvo com camarão e tábua de frios.

“A gente nem imaginava que esse ano chegaríamos nisso, até porque também as atenções estavam muito voltadas para a Copa e as pessoas não estavam muito focadas em organizar com antecedência a ceia. Então, aí temos panetone salgado, na taça para servir como sobremesa, bolo em formato de estrela e de árvore de Natal, que é um presente bem gostoso. Ficou tudo com um sabor muito especial e bem a cara natalina”.

A guirlanda de salpicão está entre os mais pedidos (Foto: Divulgação)

A comodidade de encomendar a ceia completa e algo a mais é um caminho sem volta. “Esse é sim um movimento crescente, que se fortaleceu muito nesse contexto da pandemia, quando a gente não podia ter a presença física nos ambientes. Além disso, independente até dos que gostam muito de cozinhar e de fazer as coisas, ainda assim, receber as coisas prontas devido a toda demanda dia a dia, receber tudo pronto de um lugar que confia, com o sabor que você busca e sem ter trabalho, é muito prático”, complementa Hellen.

Já na Tortarelli, 380 tortas já foram vendidas para o Natal. A loja lançou o cardápio ainda com mais antecedência: no mês de outubro. Apesar de ainda aceitar pedidos, a sócia do local Rose Pires não nega que vai encerrar a agenda mais cedo do que em anos anteriores.

“Isso porque começamos as vendas com o Natal Antecipado. Trabalhamos com nossa capacidade produtiva no máximo no segmento de tortas, mas no segmento de presentes, esse ano, investimos muito nas embalagens e variedades de doces e chocolates. Então, estamos prevendo um aumento em torno de 40% em relação ao ano passado”.

O bolo de chocolate, caramelo e noz pecan é uma das novidades do cardápio da Tortarelli (Foto: Divulgação)

A torta salgada de brie com figo e a torta doce gelada cassata de Panetone são as mais pedidas. Em relação aos presentes, o lançamento desse ano é o Bolo Chocolate, Caramelo e Noz Pecan, que também está entre os mais vendidos, conforme avalia Rose.

“É histórico que as pessoas deixam sempre tudo para última hora. Como precisamos encerrar os pedidos alguns dias antes do Natal arrumar toda a logística, sempre programamos uma quantidade de tortas extras que colocamos disponíveis para atender por ordem de chegada aos clientes que não se programaram e comparecem na nossa loja da Pituba”, pontua.

Na Coffeetown Salvador já são 100 entregas programadas, de diferentes perfis. Clientes que encomendaram a ceia inteira, do peru à sobremesa, e alguns que encomendaram itens específicos como quiches, lombo suíno, salpicão.

“Sentimos um crescimento, sim, em torno de 20%, para o período. O peru assado com molho de laranja, o lombo suíno fatiado com molho de laranja, o salpicão de frango, a Cheesecake de Frutas Vermelhas e nossa Red Velvet, marca registrada, são os mais pedidos”, diz a sócia Coffeetown Renata Sampaio.

Na Coffeetown, volume de encomendas cresceu 20% (Foto: Divulgação)

A agenda de pedidos fecha no dia 20, como adianta Renata. “Pela experiência de anos anteriores, as pessoas deixam, sim, pra fechar mesmo em cima da hora. Até começam a pesquisar com antecedência, acredito que peçam orçamentos de outras empresas e comparem até tomar a decisão. Nesse caso, como só aceitamos até dia 20, temos uma folga para providenciar todo o estoque necessário para atender a demanda e evitar desperdícios”.

Sem perrengue

A assistente social Cristiane Borba, 50 anos, não gosta nem de lembrar do Natal em que a sogra, na véspera da ceia, teve um problema de saúde. “Inicialmente, cada um ia levar um prato, mas como eu trabalho no esquema de plantão, ficamos de levar o arroz. Minha sogra acabou indo para a emergência e teve que ficar internada. Não era nada grave e ela sairia do hospital em sete dias após o término da medicação. Porém, a ceia babou, não rolou. Resultado: cheguei do trabalho e tivemos que comer sanduíche de queijo e presunto, pois não tinha nada preparado, além do arroz”, lembra.

Nesse Natal, ela já encomendou os pratos para o dia. “Tudo ficou mais fácil. Natal é uma data super importante para mim, que apesar de meus pais já terem falecido, nós sempre nos reuníamos e a festa era garantida. Então, continuo essa tradição, me sinto mais perto deles e sempre com a presença da família e alguns amigos queridos”.

O quiche de camarão com cream cheese ainda pode ser encomendado na Artesanalli Barra (Foto: Divulgação)

Dia 22 é a data limite para as encomendas na Artesanali Barra. De acordo com a sócia da loja especializada na cozinha low carb, Ana Amoedo, a fim de atender essa demanda extra gerada pelas festas de fim de ano, a loja precisou contratar mão de obra temporária para trabalhar em dezembro.

“Aqui na Artesanali, a gente tem um volume grande de encomenda de salgadinhos, tortas salgadas, quiches, panetones. O chocotone trufado está sendo o nosso recordista de venda e o lançamento desse ano, que é a guirlanda de Natal. Então, ficou uma sobremesa super linda, original, além de saudável”, garante.

Depois que o Brasil deu adeus à Copa do Mundo, as encomendas se intensificaram ainda mais.

“Hoje, a gente teve um volume grande de pessoas procurando encomendas para o Natal, porque antes, com os jogos da Copa, as pessoas estavam comprando os produtos para se reunir em casa com os amigos e assistir os jogos do Brasil. A Artesanali Barra foi inaugurada em agosto, mas podemos dizer que já temos 52 encomendas programadas para serem entregues apenas nos dias 23, 24 e 25”, comenta.

Os pedidos também não param de chegar para as proprietárias do Temperos da Cinha, Paula Bandeira e Márcia Senna. Estamos reservando alguns pratos prontos para quem deixar para última hora, por já sabermos que sempre acontece um pedido extra de cliente ou alguém desesperado que não conseguiu agendar. Porém, até esses pratos esgotam e, por isso, sugerimos anteciparem seus pedidos”, afirma Paula.

Temperos da Cinha aposta em um cardápio de comida caseira e diversificada (Foto: Divulgação)

O carro-chefe é o camarão catupiry. O canelone de damasco, ricota, gorgonzola e nozes, mais o canelone de bacalhau com catupiry, além do filé mignon ao molho madeira estão entre os pratos mais encomendados, como complementa Márcia:

“É o nosso quarto ano oferecendo a ceia de Natal e nos preparamos para este período, que é o maior de encomendas. Enviamos nosso cardápio desde novembro justamente para eles se anteciparem e já reservarem. Já temos 15 ceias completas agendadas e esperamos aumentar mais até a próxima semana, quando as pessoas acabam correndo atrás”.

A dentista Ednair Biscaia Rodrigues, 47, passou um sufoco e tanto na última ceia e, por isso, se antecipou dessa vez. “Ano passado eu não consegui encomendar, pois deixei para cima da hora e quando eu fui procurar, ninguém mais tinha disponibilidade. Acabou que tive que fazer tudo sozinha e procurar tudo em cima da hora, o que me deixou super cansada para o momento da ceia, além de ter tido pouquíssimo tempo por causa da correria do trabalho”.

Ceia garantida, ela está despreocupada e a ansiedade é só mesmo a da chegada da festa. “Sei que sairá tudo muito gostoso e todo mundo vai amar. Fico agora com a ansiedade de chegar logo o dia e me preocupando apenas com a parte da decoração em casa. A ceia para mim significa tradição, lembranças e família. Infelizmente, não tenho mais minha mãe comigo para festejar esses momentos. Ela amava o Natal e tudo o que o acompanha. Então, no momento da ceia, lembro muito dela e de todos os natais que passamos juntas, das comidas que ela preparava com muito carinho e amor para a gente. Sem dúvidas, é um dia de muita saudade, mas de muito acalento”.

Especializada em cozinha italiana, a chef Sandra Regina oferece um cardápio personalizado para o cliente (Foto: Divulgação)

Ainda essa semana termina o prazo para os pedidos de ceia elaborados pela chef Sandra Regina, do Amici Caffè Cucina. Especializada em cozinha italiana, Sandra optou por não oferecer um cardápio fixo, mas de acordo com a demanda de cada cliente.

“As encomendas podem ser feitas até o dia 15 de dezembro. Por oferecer uma ceia personalizada feita por uma chef, não temos um cardápio fixo. Damos algumas sugestões natalinas para os clientes como ravioli de pato com redução de laranja, pernil de cordeiro, lasanha de frango defumado e opções com bacalhau”, cita.

O volume de pedidos aumentou em torno de 10%. “O próprio mês de dezembro em si já é um mês inteiro que tem essa demanda maior. As pessoas têm realmente buscado essa opção de encomendar muito por conta da praticidade e também por estarem cada vez mais atentas a um cardápio que envolve sabor, qualidade e alimentos preparados por uma chef”, completa.