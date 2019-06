Se bater Colômbia na Fonte Nova, Paraguai avança sem combinações

A Colômbia entrará em campo neste domingo (23), às 16h, na Fonte Nova, sem muita pretensão: tem 100% de aproveitamento e já está classificada como líder do Grupo B. A tranquilidade é tanta que nem usará todos os principais jogadores como titulares diante do Paraguai.

Só que, se o resultado não importa para a equipe do técnico Carlos Queiroz, influencia diretamente no resto do grupo. A começar pelo Paraguai, que pode avançar sem depender de ninguém, desde que vença. Afinal, aparece na tabela com dois pontos, um a mais que a Argentina e o Catar, ambos com chance de classificação e que se enfrentam na Arena do Grêmio.

A Colômbia jogará recheada de reservas. A começar pelo gol, cujo titular Ospina foi liberado para voltar ao seu país e visitar o pai, doente. Alvaro Montero deve ser titular.

Quem também está cotado para aparecer em campo é o volante Cuéllar, jogador do Flamengo, que ainda não estreou na Copa América. “Vai ser um jogo complicado. O Paraguai é uma equipe difícil, empatou com a Argentina. Será uma partida disputada em todos os espaços do campo”, declarou.

Falcao García treinou ontem, no Barradão. Ele sentia dor muscular e, diante do Catar, começou no banco.

Pelo Paraguai, o técnico Eduardo Berizzo terá a volta de Óscar Cardozo, que ficou fora no empate de 1x1 contra a Argentina. O atacante, de 36 anos, tinha sido poupado em função de desgaste muscular, mas já vem treinando normalmente.