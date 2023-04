Se eu disser que é 'mei' sabido? Zé Ramalho leva clássicos à Concha

Uma carreira com mais de quatro décadas, incontáveis sucessos e histórias que transcendem gerações. Zé Ramalho chega à Concha Acústica do Teatro Castro Alves no próximo domingo (19) como quem sabe que vai fechar um feriado com chave de ouro, a partir das 19h, investindo em um repertório de clássicos.

O cantor nordestino promete repertório com hits da MPB, como “Avohai", "Frevo Mulher", "Admirável Gado Novo", "Chão de Giz", "Beira-Mar", "Eternas Ondas", "Garoto de Aluguel", "Vila do Sossego" e "Banquete de Signos”.

Ainda é possível garantir ingresso: assinantes do CORREIO têm desconto de 20% nos bilhetes que custam R$240 (plateia) e R$360 (Camarote). As vendas são no Sympla ou na bilheteria do TCA.

Durante a sua carreira, Zé Ramalho gravou mais de 30 álbuns e alcançou a expressiva marca de seis milhões de cópias vendidas. O artista promete uma experiência única para os fãs que o acompanham em uma espécie de pacto de fidelidade que se renova ano a ano.