"Se for necessário, serão 25 horas de tratamento", diz Danilo

Fora da primeira fase da Copa do Mundo, o lateral direito Danilo se pronunciou pela sobre a lesão no tornozelo sofrida na vitória contra a Sérvia, por 2x0, pela estreia brasileira na Copa do Mundo.

Através das redes sociais, o jogador de 31 anos disse que vai se esforçar na recuperação para ficar em condição de voltar a representar o Brasil no Mundial do Catar.

"Como sempre digo, tem dois caminhos: chorar e lamentar, ou encarar a situação de frente e sair dela fortalecido. Tem 31 anos que eu escolho a segunda, e tem dado certo. Se for necessário, serão 25 horas de tratamento pra recuperar a tempo de jogar nem que seja um minuto. Enquanto isso, minhas energias estarão com meus companheiros em cada lance do jogo e assim desejo que seja de cada brasileiro! Já falta menos pro retorno! Obrigado por todas as mensagens", escreveu o lateral.

Danilo sofreu uma entorse no tornozelo nos minutos finais da partida com a Sérvia. Inicialmente o médico da Seleção, Rodrigo Lasmar, afirmou que o quadro não preocupava, mas nesta sexta-feira tanto Danilo quanto Neymar passaram por exame e foram vetados.

"Os jogadores continuam em tratamento. É muito importante termos muita calma, tranquilidade. Essa avaliação será diária para que nós tenhamos informações e tomarmos as melhores decisões a partir disso", declarou o médico.

Essa não é a primeira vez que Danilo se machuca em uma Copa do Mundo. Em 2018 ele lesionou o quadril na primeira fase e foi substituído por Fagner. O jogador voltaria nas quartas de final, mas sofreu um problema no tornozelo e ficou fora.

Para a lateral direita, o Brasil conta com veterano Daniel Alves, de 39 anos. Não está descartada também a chance do zagueiro Eder Militão ser improvisado na função.