'Se for pra tocar pandeiro, serei o melhor pandeirista', diz Daniel

Aos 39 anos, Daniel Alves se prepara para alcançar mais uma marca na sua carreira. Contra Camarões, nesta sexta-feira (2), o baiano se tornará o jogador mais velho a defender a Seleção Brasileira em uma partida de Copa do Mundo. Às vésperas do duelo, Daniel concedeu entrevista, e não fugiu das polêmicas.

O jogador do Pumas, do México, foi questionado sobre a ausência na partida contra a Suíça, quando o zagueiro Eder Militão foi improvisado no setor, e as notícias que ironizaram a sua convocação, com piadas sobre ele ter ido ao Catar apenas para animar o vestiário. Daniel tratou o assunto com bom humor.

"Se for para tocar pandeiro, vou ser o melhor pandeirista que existe", disse o lateral.

"Minha missão na Seleção é entregar o meu melhor em prol da Seleção. Temos 26 jogadores com a mesma capacidade de executar, mas cada momento temos um plano, e a cada momento tenho que seguir o plano. Acho que nos dois jogos que não estive o time necessitava, na minha posição, de melhor defesa. Eu sou um bom ataque (risos). Esse é o plano. Saber como joga o time e o que vai demandar do seu serviço. Estou à serviço da Seleção. Se for para tocar pandeiro, vou ser o melhor pandeirista que existe", completou.

Na Seleção Brasileira, Daniel Alves terá a chance de conquistar o único título que não tem no currículo. Apesar das dúvidas que cercaram a sua convocação - ele não atua desde setembro -, o lateral garante que está preparado para deixar tudo em campo.

"A vida me ensinou que quando você coloca sua mente naquilo que você quer, quando você colocar trabalho, dedicação, proceder, ela te leva a lugares inimagináveis. É o que está acontecendo agora. Essa viagem é única e isso que fiz em todo esse tempo de 16 anos em prol da Seleção Brasileira. A vida sempre premia aqueles que amam o que fazem e se entregam de corpo e alma na sua missão. Estou colhendo o que plantei nesses 16 anos", avaliou.

"É normal que as pessoas contestem pela idade, por não estar no melhor momento, mas a Seleção e a Copa não é somente estar no melhor momento no clube. É estar no melhor momento dentro da Seleção. E isso que procurei fazer desde 2003, quando cheguei à Seleção pela primeira vez", completou.

Contra Camarões, Daniel Alves vai carregar a braçadeira de capitão. O Brasil terá uma equipe completamente reserva, mas os jogadores escolhidos por Tite prometem manter o nível e buscar a vitória para garantir o primeiro lugar do grupo G. Com seis pontos, a Seleção lidera a chave e está classificada para as oitavas de final.