O Se Joga estreou na tarde desta segunda-feira (30) fazendo deboche com a apresentadora Fernanda Gentil, que comanda a atração ao lado dos atores Érico Brás e Fabiana Karla. "Sai da geladeira, Fernanda", brincaram os colegas, fazendo referência aos nove meses em que ela ficou longe da televisão. Em dezembro, ela deixou o núcleo de jornalismo da Globo, e foi para o Entretenimento, com a promessa de liderar uma nova atração na grade.

"Graças a Deus... Ainda bem que vocês me tiraram lá de dentro, foram nove meses de geladeira. Pelo menos, fiquei conservada (risos)", brincou a apresentadora.

Juntos, eles chamaram a jornalista Maju Coutinho, que tinha acabado de estrear no Jornal Hoje, para ser a primeira convidada do programa e jogar o ABC do Brasil, um game no qual o participante tem 30 segundos para responder o mais rápido possível a uma série de questões, agrupadas em um tema - no caso de hoje, televisão. A jornalista mandou bem, errando apenas uma pergunta, sobre a quantidade de temporadas da série Sob Pressão já exibida pela emissora.

(Foto: Reprodução/ TV Globo)

No primeiro bloco, o Se Joga também convidou ainda a atriz Paolla Oliveira, que teve seu celular "invadido" pela equipe. "Vamos invadir o celular da Paolla da maneira mais correta possível, invadir o celular dos outros com os próprios outros", explicou Fernanda, que ao lado da atriz ouviu áudios e mostrou fotos trocadas em aplicativos de mensagens. O programa também disponibilizou um número de Whatsapp, para que as pessoas enviem conteúdos que possam ser abordados durante a atração: 21 9 6630-9605

Durante a participação, Paolla ainda reagiu através de emojis a algumas notícias, dentre elas, ao vídeo postado por ela com a reação de um motorista de aplicativo ao vê-la, que bombou no fim de semana. "Foi maravilhoso, eu não sabia se ria, se filmava. Ele me imitando...Ficou ainda mais nervoso depois que eu comecei a gravar", contou.

(Foto: Reprodução/ TV Globo)

O programa também passeou por outros temas que estão bombando na internet com o quadro Nuvem de Palavras, como a entrevista do ator Reynaldo Gianechinni ao jornal O Globo no último domingo. "Minha sexualidade não cabe numa gaveta", disse ele à publicação. Em um vídeo de celular exibido durante o programa, Gianecchini elogiou a matéria, dizendo que o tema doi tratado com muito respeito. Nesta terça (1º), ele vai ser o convidado do Se Joga, ao lado da atriz Agatha Moreira, que fez par romântico com ele na novela das 21h, A Dona do Pedaço.

Reações

No Twitter, a #SeJoga rapidamente chegou aos trending topics – os assuntos mais comentados da rede social. No entanto, a maior parte dos comentários foi negativa. Um dos aspectos mais criticados foi a sonoplastia, já que o programa abusa dos gritos e efeitos sonoros, o que fez ele ser comparado ao Programa do Ratinho, do SBT, pelos internautas. Algumas pessoas, inclusive, sugeriram a volta das reprises de A Grande Família, e mesmo do Video Show, que saiu da grade da emissora após marcar baixíssimos pontos de audiência (veja reações abaixo).