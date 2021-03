Se Joga volta à Globo, aos sábados, para mostrar bastidores da TV

Um programa na Globo nas tardes de sábado, com informações sobre os bastidores das novelas, música, cinema e mundo das celebridades. Tem também erros de gravação, homenagens a antigas atrações da Globo e spoilers revelando o que virá pela frente em novelas e seriados.

Pensou no Video Show? Sim, é compreensível que tenha pensado nele, afinal foi um clássico da TV brasileira que ficou quase 36 anos no ar. Mas essa é a nova receita do Se Joga, que volta a ser exibido a partir deste sábado, às 15h15, e irá ao ar semanalmente. O programa, que estreou em setembro de 2019 e era exibido de segunda a sexta, foi suspenso no início da pandemia, em março de 2020.

Saiu do ar com números insatisfatórios de audiência e, às vezes, ficava em terceiro lugar, atrás da Record e do SBT. O formato antigo tinha games e quadros de humor, que não retornam.

E, em vez de ter três apresentadores em estúdio, apenas Fernanda Gentil comandará a atração. Agora, o baiano Érico Brás, que era um dos apresentadores, fará quadros externos e realizará entrevistas. E Fabiana Karla saiu para se dedicar a outros projetos. “O programa quer ser uma companhia para a família inteira, durante ou depois do almoço de sábado, e pretende ser divertido e bem-bolado”, diz o diretor geral do Se Joga, Frederico Neves.



Érico festeja o novo formato e celebra sua nova função:

“Tenho participado da construção de quadros e matérias, estou adorando comandar essa parte. Curto muito fazer e acho que abre um leque de possibilidades para o programa”.

Na estreia da nova temporada, Sandy e Lucas Lima vão falar sobre a carreira, pandemia e família. O ator Thiago Fragoso também é um dos convidados. Ele está na novela Salve-se Quem Puder, que volta ao ar em 22 de março. O BBB também vai marcar presença no programa, com os melhores momentos da semana e flashes da casa. Tati Machado vai comentar as novidades da semana. Juliane Massaoka e Cauê Fabiano completam a reportagem.

Fernanda também está envolvida no processo criativo desta nova etapa do programa. “Amo essa parte do trabalho! Escrever, sugerir e pensar junto com a equipe qual vai ser nossa maneira de contar as histórias!”, diz a apresentadora que começou na área esportiva. “A temporada 2021 vem com a proposta de ser intimista, próxima e quente. Vamos bater papo com o público e com os convidados de forma leve e descontraída”, acrescenta.

Érico brás

Érico Brás foi revelado no Bando de Teatro Olodum e, depois de fazer algumas peças com o grupo, interpretou o taxista Reginaldo no filme e na série Ó Paí Ó. Mas foi como o Jurandir de Tapas & Beijos que ele acabou ficando marcado. O desempenho destacado como ator acabou abrindo as portas para o convite como apresentador.

Na primeira temporada no Se Joga, dividiu a apresentação com Fernanda e Fabiana, de quem ficou amigo.

“Fabiana é minha irmã, costumo dizer que ela é minha irmã do Recife. Foi quem me introduziu em Recife, no Carnaval de Recife, me batizou e me autorizou a ficar na cidade dela à vontade”, revela.

Érico provou que é um artista mesmo polivalente quando no Carnaval de 2015 cantou no Ara Ketu junto com Tonho Matéria. Não bastasse ser ator, apresentador e até puxador de trio, ele foi colunista do CORREIO e diz que a experiência foi enriquecedora. Além disso, está terminando de escrever um livro.

“Escrever para o CORREIO me deixou com um apetite muito grande de escrever. Acho que já terminei de escrever o livro. Mas é aquilo do autor, né? Nunca acha que o filho está pronto. E estou revisitando o livro direto para ver o que falta, o que preciso tirar, o que preciso botar. Mas isso é claro, que minha coluna no CORREIO deu uma força de escrever mais. Tenho outras coisas meio que inacabadas, e estou pensando em voltar a escrever, no jornal, no impresso inclusive”, promete.