Se ligue! Alguns locais de votação mudaram; veja onde está sua urna eletrônica

Milhares de eleitores baianos precisam ficar atentos neste ano, porque houve alterações de locais de votação na capital e no interior. Em Salvador, por exemplo, houve mudanças na 2ª Zona, onde seções da Ucsal da Federação passaram para o PAF 1 da Ufba, em Ondina, na Antiga Av. Adhemar de Barros, que agora é a Avenida Milton Santos. Passaram para o novo local as seguintes seções: 103 a 108; 427 a 429; 436 a 454.



Em Salvador, na mesma zona, a outra mudança foi em relação a seções da Unifacs do Rio Vermelho, que foram transferidas para o PAF 3 da Ufba, também na Avenida Milton Santos. Neste caso, as seguintes seções foram afetadas: 16 a 20; 22 a 30; 47; 48; 101; 102; 109 a 117; 142; 310; 338; 368; 369; 375; 383; 392; 403 e 505.



Cidades do interior também passaram por mudanças importantes. Em Alagoinhas, as seções 290, 434 e 435 saíram do CSU - Centro Social Urbano para o CETEP - LNAB. Na mesma cidade, alguns eleitores foram transferidos do Colégio Estadual Brazilino Viegas para o Colégio Star e outra parte foi para a Faculdade Unopar. No primeiro caso, são as seções 396 a 402 e no segundo, de 403 a 405. Na mesma cidade, as seções 331 e 342 passaram da Escola Municipal Rodrigues Matos para a Escola Nossa Senhora dos Milagres.



Até o fechamento desta edição, o TRE-BA não havia enviado a lista completa das mudanças de locais de votação. Por isso, é fundamental o eleitor consultar seu ponto de votação nas fontes oficiais do órgão. E é muito importante fazer isso logo, porque pode haver congestionamento do site ou do aplicativo, devido à sobrecarga de consultas.



App

A verificação pode ser feita por meio do aplicativo e-Título, pelo site do TRE-BA ou ainda com o auxílio de um chat - do Núcleo de Atendimento Virtual ao Eleitor (NAVE), disponível no WhatsApp pelo número (71) 3373-7000. Para informações sobre o local de votação, digite a opção 4. Se não souber o número do título eleitoral, pode fornecer outros dados.



O app e-Título, versão digital do título de eleitor, pode ser baixado gratuitamente para smartphones, nas lojas virtuais App Store e Google Play. Além da informação sobre local de votação e seção eleitoral, o aplicativo tem geolocalização.



Os eleitores também podem consultar possíveis alterações no site do TRE da Bahia. Na aba “eleitor e eleições”, acesse “Título e local de votação”. Na página, a busca poderá ser feita informando o título de eleitor ou CPF, data de nascimento e nome completo da mãe.