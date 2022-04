"Se ninguém ligou, está estável", diz irmão de Rodrigo Mussi

Diogo Mussi, irmão de Rodrigo Mussi, falou na manhã deste sábado (2) sobre o estado de saúde do ex-BBB, que sofreu um grave acidente na última quinta-feira em São Paulo.

"Teremos informações no final da tarde, com o boletim médico. Entendam, se ninguém ligou é sinal que segue estável e em recuperação. Ele vai melhorar. Tenho certeza", escreveu ele nos stories para tranquilizar os fãs de Rodrigo.

Rodrigo Mussi sofreu lesões na coluna, mas não precisará de cirurgia, segundo contou Diogo Mussi a Léo Dias. "Nada cirúrgico", disse o irmão sobre as lesões na região das costas sofridas pelo modelo.

Mussi estava em uma corrida da 99, que ganhou durante o reality show, quando o motorista cochilou ao volante e bateu em um caminhão carregado de soja na madrugada de quinta-feria (31).

Segundo Diogo Mussi, o próximo boletim médico só será divulgado no final da tarde de sábado (2). "Ele está na UTI e agora cada minuto depende dele, mas ele está indo bem. As próximas 48 horas são primordiais para a recuperação. Não tem o que fazer além de acompanhar", afirmou ao lado de sua mulher na porta do hospital.

Carro ficou completamente destruído (Foto: Acervo Pessoal)

O hospital ainda não liberou visitas e a família não teve acesso ao ex-BBB. "Foi uma cirurgia para colocar um monitor no cérebro e uma na perna. Mas está tudo bem, agora é esperar dia após dia, torcer para ele reagir. Não tem muito o que possa dizer. Os médicos mesmo não dizem muita coisa, o quadro geral é estável. Não pode visita, é um protocolo do hospital. Viemos só conversar com os médicos", disse.

Ainda de acordo com Diogo a cirurgia correu dentro do esperado. "Ele é jovem, ele é forte, é saudável. Agora depende da recuperação dele, dele progredir cada vez mais, e é o que está acontecendo... Ele teve múltiplas fraturas, então o corpo entra em um processo inflamatório natural, então agora é esperar isso abaixar para que amanhã talvez eles consigam tirar a sedação, diminuir a sedação para que ele reaja e assim seja extubado e prossiga", explicou esperançoso.

Diogo também explicou que, apesar do acidente ter acontecido por volta das 4h da madrugada, a família só soube no final do dia. "Ele chegou sem documento, como desconhecido, ninguém sabia quem era, então ficamos sabendo apenas no início da noite". O irmão de Rodrigo acredita que os documentos tenham se perdido durante a batida.