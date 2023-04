Seabra: líder espírita é preso por suspeita de estupro

Um homem de 50 anos, que não teve a identidade revelada, teve um mandado de prisão por estupro cumprido por policiais da Delegacia Territorial (DT) de Seabra, nesta quinta-feira (20).

O suspeito, que lidera um centro espírita naquela cidade, se aproveitava da autoridade religiosa para coagir as mulheres que frequentavam o espaço. Os estupros, no entanto, teriam acontecido na residência do religioso, naquela cidade.

De acordo com o delegado Jackson Trindade, da 13ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Seabra), duas mulheres denunciaram o homem, em março deste ano, quando foi iniciada a investigação.

"Uma delas reside em Salvador e contaremos com o apoio da Delegacia Especial de Atendimento a Mulher (Deam) na apuração", detalha o delegado.

A investigação continuará ocorrendo, apesar da prisão do suspeito.