Sebo Galáxias, no Cine Glauber, será inaugurado na sexta (3) e terá curadoria de James Martins

Após quase fechar as portas com a retirada de apoio do antigo patrocinador, o Cine Metha Glauber Rocha, na Praça Castro Alves, começa a viver dias de mais otimismo e, a partir dessa sexta-feira (3), contará com um espaço que promete torná-lo ainda mais movimentado e pulsante.

No lugar da antiga livraria LDM (de mudança para o Shopping Bela Vista) passará a funcionar o Sebo Galáxias, novo equipamento cultural que contará com curadoria do poeta e agitador cultural James Martins.

Apresentador do programa Jornal da Cidade, na Rádio Metrópole, e colunista do Jornal da Metrópole, James é uma personagem bastante conhecida nos meios artístico e cultural de Salvador, e foi pesquisador do filme ‘Axé: Canto do Povo de Um Lugar’, dirigido pelo colega de bancada Chico Kertész.

No comando do novo espaço, além de comercializar livros (entre novos, usados e raros), James pretende promover eventos culturais diversos, como saraus e recitais de poesia (a exemplo do seu Pós-Lida), encontros musicais e lançamentos de livros.

"Estou empolgado e assustado ao mesmo tempo. O desafio é combinar meus desejos estéticos com viabilidade comercial. Mas espero colaborar pra agitar o espaço e promover discussões sobre a cidade, vida, poesia e tudo o mais", nos disse o poeta.

O lançamento de um livro vai marcar a abertura do espaço, em meio ao XVII Panorama Internacional Coisa de Cinema. ‘Pó da Estrada: Escritos de João Carlos Sampaio’, título da obra póstuma do crítico de cinema morto em 2014, será o evento de inauguração do Sebo Galáxias, que também é parte da programação do Panorama Coisa de Cinema. Os eventos ocorrem simultaneamente, a partir das 19h.

O livro

Publicado pela Editora Gris, com organização de Tais Bichara e Flávia Santana, e curadoria de críticas de João Paulo Barreto e Rafael Carvalho, ‘Pó da Estrada’ apresenta uma viagem pelos escritos de João Carlos Sampaio (1969-2014), que inclui, além de textos publicados durante anos no jornal A Tarde, um diário do cotidiano pinçado diretamente de sua timeline no Facebook.

O livro propõe um percurso costurado por fragmentos que trazem sua forma de enxergar o mundo e o cinema. Entre as imagens de arquivo do álbum da família de João e as fotografias analógicas de Hury Ahmadi, captadas na estrada entre Aratuípe, sua cidade natal, no recôncavo baiano, e Salvador, onde viveu a maior parte de sua vida, encontramos um imaginário narrativo e poético criado por ele em seus textos.

Serviço

O quê: Lançamento do livro "Pó da Estrada: Escritos de João Carlos Sampaio"

Onde: Sebo Galáxias, Cine Metha Glauber Rocha, durante o Panorama

Quando: 3 de dezembro (sexta-feira), a partir das 19h.

