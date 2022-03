Sebo promove debate sobre livro 'Futebol Paixão e Catimba', de Osório Villas Boas

O Sebo Galáxias promove neste sábado (5), debate sobre o livro 'Futebol, Paixão e Catimba', de Osório Vilas Boas, histórico presidente do Bahia e que estava no comando do clube durante a conquista da Taça Brasil de 1959.

O bate-papo será realizado às 16h, no próprio sebo, que fica localizado no Cine Glauber Rocha, e tem entrada gratuita. O evento vai contar com as presenças do ex-jogador João Marcelo, campeão brasileiro pelo Bahia em 1988, do jornalista André Uzêda e do escritor Elton Magalhães. O jornalista James Martins será o mediador.

Na obra, publicada em 1973, Osório Vilas Boas conta bastidores e artimanhas da época em que comandou o Bahia. Apesar de ser bastante comentado por supostas confissões do então gestor, o livro é raro e foi adquirido pelo sebo.

No mesmo dia, haverá também o relançamento do livro 'Épico Esquadrão - a história do Esporte Clube Bahia em cordel', de Elton Magalhães.