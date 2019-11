Sebrae-BA abre inscrições para parceria em curso de educação empreendedora

Secretarias municipais de Educação e instituições de ensino interessadas em atuar com o curso Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP), programa que desenvolve habilidades e comportamentos empreendedores nos estudantes, já podem procurar a agência do Sebrae mais próxima para negociar a parceria para 2020 e a realização da capacitação dos professores, que tem duração de 45 horas e pode ser dividida para o 1º e 2º ciclo do ensino fundamental.

Promovido pelo Sebrae, por meio do programa de Educação Empreendedora, o JEEP já envolveu mais de 80 mil alunos e 1.500 professores, 558 escolas públicas e particulares em 128 municípios desde o início do projeto, em 2014.

De acordo com Marcia Sued, gestora do programa de Educação Empreendedora para o ensino básico no Sebrae Bahia, o projeto busca, além de incentivar que jovens e adolescentes possam desenvolver o perfil empreendedor, contribuir para o desenvolvimento da região.

"O JEPP contribui para a construção de um novo perfil de estudante, pautado em um modelo de educação que favorece metodologias criativas, linguagem adequada e compromisso com a realidade local", conta.

Durante a execução do projeto nas escolas públicas e particulares, os professores são capacitados inicialmente para aplicar a metodologia durante os 1º e 2º ciclos do ensino fundamental.

No total, os alunos realizam nove cursos, que se iniciam no 1º ano e prossegue até o 9º ano do ensino fundamental. São mais de 230 horas de capacitação com temas relacionados à sustentabilidade, empreendedorismo social e novas ideias de negócios, culminando com eventos como feiras e mostras temáticas.

Malu Pedreira é aluna da Escola Pirlilim, que aplica o JEEP nos cerca de 200 alunos do Ensino Fundamental I e percebe mudança no comportamento e aprendizado sobre educação financeira (Foto: Dario G. Neto/Divulgação)

Aprendizagem

Na busca da prática de aprendizagem que considere a autonomia do aluno para aprender, além de favorecer o desenvolvimento de atributos e atitudes necessários para a gestão da própria vida, o projeto busca também seguir os pilares da educação propostos pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco): aprender a conhecer, isto é, adquirir os instrumentos; aprender a fazer, para poder agir sobre o meio envolvente; aprender a viver juntos, a fim de participar e cooperar com os outros em todas as atividades humanas; e aprender a ser, via essencial que integra as três precedentes.

Dessa forma, o curso, aliado a um ambiente propício à aprendizagem, favorece o envolvimento dos jovens estudantes no próprio ato de fazer, pensar e aprender. Essas são características fundamentais dos comportamentos empreendedores, nos quais o estudante e o grupo em que está inserido reconhecem que suas contribuições são importantes e valorizadas.

As informações completas sobre o programa podem ser obtidas pela Central de Relacionamento Sebrae, no telefone 0800 570 0800, ou por meio do site www.sebrae.com.br. O Sebrae Bahia está presente em 27 municípios em todas as regiões do estado.