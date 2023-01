Sebrae realiza evento formativo gratuito para empreendedoras negras

Dezenas de empreendedoras negras estarão reunidas na 1ª Expo Pretas Colabore, que acontecerá neste sábado (21), na Agência Sebrae Costa Azul, a partir das 9h. No evento gratuito, elas realizarão diversas atividades com dicas para que outras mulheres negras possam liderar seus próprios negócios.

Com uma programação recheada de conteúdos estratégicos, a ação ainda promete apresentar maneiras de gerar network, ampliar a possibilidade de alcançar novos mercados e fomentar a sustentabilidade e independência financeira de negócios tocados por mulheres negras.

Ao todo serão 20 afroempreendedoras que comercializam produtos de moda, gastronomia, artesanato e de outros segmentos ministrando palestras, oficinas e prestando mentorias gratuitas. Para participar, as interessadas devem se inscrever através do endereço https://bit.ly/expopretas2023.

O evento é realizado pelo Sebrae Bahia, por meio do programa Sebrae Delas, em parceria com a In Pacto - incubadora de negócios sociais do Colabore. A princípio, ele estava marcado para acontecer em novembro de 2022, mas adiado em função das fortes chuvas que assolaram a capital baiana na época. Desta vez, finalmente fará sua estreia na capital baiana.

“O Sebrae Bahia já desenvolve ações dentro do programa Sebrae Delas que têm como principais objetivos a promoção do empreendedorismo feminino, aumento da competitividade dos pequenos negócios liderados por mulheres e o aprendizado e disseminação de boas práticas para apoiar mulheres. Por isso, entendemos que este evento está em total acordo com a missão da instituição”, afirma Taiane Almeida, especialista em pequenos negócios e gestora do Sebrae Delas na regional Salvador.



Confira a programação

Abertura da feira e exposição de produtos e serviços

Horário: 9h

Network para mulheres empreendedoras

Mentora: Ana Telles

Horário: 10h e 12h30

Oficina Vitrine do sucesso: como construir um negócio que vende todos os dias

Mentora: Eugênia Negga Chic

Horário: 10h e 12h30

Posicionamento estratégico

Mentora: Iasmine Fernandes

Horário: 10h

De sardinha a tubarão! Como captar investimento

Mentora: Karine Wakanda

Horário: 10h

Intervenção Dance: corpo ativo e bem estar nos negócios

Mentora: Dandara Brazil

Horário: 11h

Workshop Vestida de vencedora: posicionamento estratégico da imagem

Mentora: Cáren Cruz

Horário: 12h30

Mentoria coletiva confiança e realizações

Mentora: Abidjan Rosa

Horário: 12h30

Mini oficina de pitchs e programação cultura

Local: praça de alimentação

Artistas: Dilene Pile e Priscila Cerqueira

Horário: 10h às 14h30

Mentorias individuais de curta duração

Horário: 9h30 às 14h30

Conversa da Pretas - Painel com Ubuntu Podcast

Mentoria: Mirtes Santa Rosa, Camilla França e a empresária Najara Black

Horário: 10h

15h – Encerramento

Serviço:

1ª Expo Pretas Colabore

Quando: 21 de janeiro de 2023 (Sábado)

Horário: das 9h às 15h

Onde: Agência Sebrae Costa Azul – Térreo (Civil Tower, Torre Cirrus – Rua Arthur de Azevêdo Machado- Salvador

Inscrição gratuita: https://bit.ly/expopretas2023