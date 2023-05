Sebrae realiza oficinas gratuitas em Amargosa

Levando conhecimento gratuito para empreendedores e empreendedoras do Vale do Jiquiriçá, o Sebrae está com inscrições abertas para uma série de oficinas que serão realizadas em Amargosa neste mês de maio.

Planejamento, precificação e fluxo de caixa estão entre os temas que serão abordados. As inscrições podem ser feitas gratuitamente no https://www.sympla.com.br/produtor/sebraesaj.

As oficinas começam sempre às 18h e serão ministradas na sede da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Amargosa (Aciapa), situada no Loteamento Vivendas da Jaqueira, Rua C, S/N, Centro.

O primeiro encontro será dia 8 de maio, com o tema “Como planejar o meu negócio”. Dia 10 o assunto é “Como definir preço de vendas”. No dia seguinte, 11/05, a oficina abordará “Como aumentar suas vendas”, seguida de “Como controlar fluxo de caixa” – esta última será realizada no dia 12/05.

SERVIÇO

O que: oficinas do Sebrae em Amargosa

Quando: 8 a 12/05, às 18h

Onde: sede da Aciapa (Loteamento Vivendas da Jaqueira, Rua C, S/N, Centro, Amargosa)

Quanto: gratuito mediante inscrições prévias no https://www.sympla.com.br/produtor/sebraesaj