Secretaria do Meio Ambiente desenvolve projeto de requalificação de rio em Feira

A água do rio Humildes, manancial situado no distrito de mesmo nome, em Feira de Santana, será submetida a análise. O Departamento de Educação Ambiental da SEMMAM (Secretaria Municipal de Meio Ambiente) vai realizar algumas ações tendo em vista o número de casos de dengue registrados na localidade, que supera a outros distritos e bairros da cidade.

O órgão municipal vai mapear o rio Humildes com uso de drone na próxima quinta-feira (9) a fim de desenvolver um projeto propondo a requalificação desse manancial.

"Devido a degradação do rio, vamos realizar algumas ações, como o mapeamento, análise da água e identificação dos peixes. Enfim vamos desenvolver pesquisas na área de saúde pública", afirma o diretor de Educação Ambiental, João Dias.

De acordo com o diretor da SEMMAM já foram identificados alguns problemas, como ocupações irregulares, contaminação e poluição das águas e ausência de mata ciliar. "Vamos propor um projeto de requalificação", diz.

Ação semelhante foi desenvolvida na Lagoa Fonte do Chalé, em Tiquaruçu, com objetivo de discutir obras de melhoramento na bacia lacustre e no entorno da lagoa. A atividade integra o projeto Expedição e envolve as secretarias municipais de Saúde e Prevenção à Violência, além da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS).