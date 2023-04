Secretaria é alvo de arrombamento durante a madrugada em Feira de Santana

A Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Recursos Hídricos de Feira de Santana foi alvo de um arrombamento na madrugada desta quinta-feira (13). Bens e documentos do órgão público foram levados e, até o momento, os autores do crime não foram identificados. Está sendo feito um levantamento do prejuízo causado.

Segundo a prefeitura, a Seagri conta com o suporte da Secretaria de Prevenção à Violência e da Guarda Civil Municipal para identificar os criminosos. O secretário Pedro Américo ressalta a importância da colaboração desses órgãos.

"Vamos identificar os autores para que outras secretarias, empresas, lojas e comércios não sofram a mesma perda", afirma Pedro Américo. A Polícia Civil já foi acionada e iniciou o trabalho de investigação.

A Seagri está funcionando em outro endereço, no bairro Kalilândia.