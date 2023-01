Secretaria Estadual de Educação disponibiliza vídeo com passo a passo de matrícula online

A Secretaria Estadual de Educação (Sec) disponibilizou um vídeo no YouTube com o passo a passo para a matrícula online da rede estadual de ensino, que começa na próxima segunda-feira (16). A produção é resultado de uma live realizada nesta sexta-feira (13).

A exibição ao vivo está salva no canal do YouTube EducaçãoBahia1, e pode ser acessado a qualquer momento pelo link (https://youtu.be/9xTgM5S-NoM). A atividade contou com a interação de estudantes, famílias e trabalhadores da Educação de todos os 27 Territórios de Identidade.

"Nós temos vagas para todos e a matrícula poderá ser feita de casa. É rápido e fácil. Vamos trabalhar mais ainda para assegurar que ninguém fique fora da escola. Isto é mais que uma meta, é uma missão de toda a sociedade. Por isso, conclamo o engajamento de todos nesta grande campanha do bem”, afirmou a secretária estadual de educação, Adélia Pinheiro.

Cronograma de matrícula

16 de janeiro - Exclusivamente para Pessoas com Deficiência (PcD).

17 de janeiro - Transferência do estudante que concluiu o ano letivo em 2022 na rede estadual de ensino e que pretende se transferir para outra unidade escolar da própria rede, porque deseja ou porque a unidade escolar onde estudou não oferta a série seguinte. Neste caso, a transferência só pode ser feita presencialmente, de preferência na escola em que o estudante estava matriculado.

18 e 19 de janeiro – Concluintes do 5º ano ou 9º ano do Ensino Fundamental que vierem da rede municipal de ensino. A matrícula poderá ser realizada pelo próprio estudante, caso seja maior de 16 anos de idade, ou pelo responsável legal.

20 de janeiro - Estudante de qualquer ano ou série do Ensino Fundamental, sem distinção da rede de ensino de origem.

23 e 24 de janeiro - Qualquer ano ou série do Ensino Médio