Secretaria lança edital para instalação de 23 Cras em Salvador

A a Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre) lançou nesta sexta-feira (1º) um edital para implementar 23 Centros de Referência de Assistência Social (Cras) em diferentes bairros de Salvador, incluindo Bairro da Paz, Brotas, Cajazeiras, Itapuã, e mais.

O edital está disponível no site da Sempre. A ideia é explorar junto ao mercado imobiliário a ideia para implementar unidades através do modelo de contrato "Built to Suit". As propostas devem ser entregues até 9h de 30 de junho, na sede da secretaria. A abertura de chamada pública acontece às 10h no mesmo dia.

O modelo "Built to Suit" permite a adaptação dos imóveis (locação ou construção) para atender às necessidades específicas dos Cras. Os locadores interessados poderão apresentar propostas que incluam o valor do aluguel somado ao pagamento mensal pelas adaptações realizadas, conforme a legislação aplicável.

"Essa iniciativa da prefeitura de Salvador representa um passo importante para fortalecer a assistência social em nossa cidade. Por meio do modelo 'Built to Suit', poderemos adequar os espaços dos Cras às necessidades da população, promovendo o aprimoramento dos atendimentos para aqueles que mais precisam. Estamos empenhados em garantir a efetividade dos serviços sociais e a proteção dos direitos dos cidadãos soteropolitanos", diz o secretário Júnior Magalhães.