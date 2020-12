O secretariado que vai compor a gestão do prefeito eleito Bruno Reis vai ser apresentado nesta segunda-feira (28). A entrevista coletiva será as 10h, no Wish Hotel da Bahia, no Campo Grande.

Serão anunciados os nomes de secretários e dirigentes de fundações, autarquias , empresas e agência que participarão da gestão municipal, a partir do próximo dia 1º de janeiro de 2021.