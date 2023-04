Secretário de Cultura da Bahia e ministra Margareth Menezes debatem reforma do Teatro Castro Alves

O secretário de Cultura da Bahia (Secult), Bruno Monteiro, se reuniu com a ministra da Cultura (Minc), Margareth Menezes, em Brasília, na segunda-feira (03). Durante o encontro, os gestores conversaram sobre a reforma do Teatro Castro Alves e a festa do Bicentenário da Independência do Brasil na Bahia, celebrado este ano.

O encontro aconteceu na sede do Ministério da Cultura (Minc). Além do secretário e da ministra, esteve presente o secretário executivo do Minc, Márcio Tavares. O Castro Alves é o teatro mais importante da Bahia, e fica localizado no Largo do Campo Grande. O local sofreu um incêndio em janeiro, que destruiu parte do seu telhado.

A Secult não informou o que ficou definido sobre as duas pautas. Mas segundo o G1, o secretário do governo baiano comemorou o que considerou um "apoio e engajamento da ministra Margareth e do governo federal" sobre as demandas do teatro e da celebração do Bicentenário.

Em sua rede social, a ministra disse que conversou, também na segunda-feira, com o presidente sobre o lançamento da lei de incentivo cultural, que leva o nome do humorista que morreu em 2021.

Lei Paulo Gustavo

De acordo com a Secult, na reunião, ficou definido que o lançamento nacional da Lei Paulo Gustavo vai ocorrer em Salvador, com a presença do presidente Lula. Ainda não há confirmação oficial do Palácio do Planalto sobre essa agenda e quando ela deve ocorrer. A ministra Margareth Menezes e o secretário executivo do Minc também confirmaram presença.

A Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar nº 195, de 08 de julho de 2022) prevê o repasse de R$ 3,86 bilhões a estados, municípios e ao Distrito Federal para ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas em decorrência dos efeitos econômicos e sociais da pandemia da covid-19.