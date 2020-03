Secretário de Saúde recomenda isolamento para evitar coronavírus na Bahia

O secretário de Saúde da Bahia, Fábio Vilas-Boas usou o Twitter para fazer recomendações sobre a pandemia do novo coronavírus. Segundo ele, Coreia do Sul e Singapura são exemplos a serem seguido no combate à doença.

Os dois países em questão estão adotando o distanciamento social como forma de retardar contaminações. Em ambientes de trabalho, por exemplo, os funcionários das empresas estão executando as suas funções com uma distância de um metro entre elas.

"Distanciamento social é a forma mais eficiente de se retardar a propagação de uma doença altamente contagiosa como Covid-19. Evitar aglomerações e diminuir contato físico. Cada um no seu metro quadrado", publicou.

Além disso, ele disse que as reuniões de trabalho devem ser evitada e que, quando possível, as pessoas devem trabalhar de casa.

Distanciamento social é a forma mais eficiente de se retardar a propagação de uma doença altamente contagiosa como #COVID19 . Evitar aglomerações e diminuir contato físico. Cada um no seu metro quadrado. Coreia do Sul e Singapura nos ensinaram. https://t.co/byK3Pw5YdW — Fábio Vilas-Boas (@fabiovboas) March 12, 2020

"Distanciamento social não é o mesmo que auto-quarentena ou isolamento, duas outras práticas sendo utilizadas para minimizar a disseminação do coronavírus. A principal diferença é que uma quarentena restringe o movimento de pessoas dentro de uma determinada área ou zona. O distanciamento social não impõe tais restrições de localização; é uma prática comportamental reduzir o risco na maioria das circunstâncias", explicou.