Secretário de Transportes do interior da Bahia é morto a tiros em Simões Filho

Marcos de Oliveira, secretário de Transportes do município de João Dourado, no centro-norte da Bahia, foi morto a tiros durante um assalto na região da Ceasa, em Simões Filho, região metropolitana de Salvador, nesta sexta-feira (18). A vítima de 48 anos estava em um carro acompanhada de um vereador da sua cidade, quando o veículo foi interceptado por quatro homens, ainda não identificados, que estavam em outro automóvel.

Segundo a Polícia Civil, no momento da ação, um carro-forte que passava no local colidiu com os dois veículos. Na fuga, os criminosos atiraram contra o automóvel onde estavam o secretário e o vereador de João dourado, que não teve a identidade revelada.

A 22ª Delegacia Territorial (DT/Simões Filho) foi acionada pela Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do CIA e expediu as guias para perícia e remoção do corpo. A Delegacia de Repressão a Furto e Roubo de Veículos (DRFRV) será responsável pela investigação do latrocínio.

Após a morte do secretário, a prefeitura de João Dourado se manifestou "profundo pesar" nas redes sociais. "Homem de fé, pai exemplar, amigo dedicado e servidor respeitado neste município, o qual servia com excelência desde 2017, Marquinhos - como era carinhosamente chamado - certamente deixará muitas saudades e eternas lembranças de sua serenidade e sabedoria", escreveu na publicação.

"Aos amigos e familiares enlutados, em especial à esposa Eneida Oliveira e aos irmãos e servidores deste município, Kátia Oliveira, Cássia Oliveira e Acácio Oliveira, rogamos o Divino consolo neste momento de dor imensurável", acrescentou.

A Câmara Municipal de Vereadores de João Dourado também emitiu uma nota se solidarizando com a família da vítima. "Neste momento de profunda dor irmanamo-nos ao nosso colega Marcos Cardoso; a Katia Oliveira, irmã de Marquinhos e ex-funcionária desta Casa; a toda a família e aos amigos enlutados, externando nossa solidariedade por esta irreparável perda", disse o órgão.