Secult registra chegada de 30 mil turistas em Salvador na abertura do Carnaval

Cerca de 30 mil turistas, vindos do interior da Bahia, de outros estados ou do exterior, desembarcaram na capital baiana via aeroporto ou rodoviária, no primeiro dia oficial de folia em Salvador.

De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), foram registrados 91 voos com destino à capital baiana na quinta-feira (16), com pouco mais de 13 mil turistas chegando pelo aeroporto internacional Luís Eduardo Magalhães. Já na rodoviária, mais de 500 ônibus chegam diariamente no período carnavalesco, com uma média superior a 16 mil passageiros entrando na cidade através desse modal.

A Secult disponibilizou 32 monitores, que fizeram o serviço de receptivo aos turistas, fornecendo informações corretas sobre Salvador, e fortalecendo a divulgação do conteúdo em portal online.

As equipes ficam distribuídas no aeroporto e rodoviária, além dos principais pontos turísticos como Bonfim, Porto da Barra, Centro Histórico e Rio Vermelho. Além disso, cerca de 1,2 mil encartes do guia do Carnaval foram distribuídos em hotéis e restaurantes do entorno da festa, além de quase 400 displays informativos instalados em táxis e carros de aplicativos.

A loja do Salvador Capital Afro, aberta no último dia 10 no Salvador Shopping, continua funcionando e oferecendo venda de fantasias dos blocos afro e de samba, espaço de beleza com maquiagem e trancistas e espaço para afroempreendedores e demais artigos relacionados ao afroturismo.

A Secult também instalou projeções nos circuitos Dodô e Osmar, com homenagens a Luiz Caldas, que completou 60 anos, É o Tchan, pelos 30 anos de carreira, Gal Costa e Osmar Macedo.

Além disso, 40 hotéis da cidade receberam os totens de Salvador com QR Code direcionando para o portal, assim como nos pontos de ônibus do Expresso Salvador.

A estratégia ainda incluiu instalação de espaços "instagramáveis" no aeroporto e rodoviária, bem como o totem com novo layout da marca Salvador, criada para esse verão, que pode ser visto no Rio Vermelho e Santo Antônio Além do Carmo.

