Sede da FGM recebe lançamento coleção do Selo João Ubaldo Ribeiro

Aconteceu na noite desta terça (22) o lançamento da segunda coleção do Selo João Ubaldo Ribeiro, que premiou oito escritores baianos com a publicação de seus livros. Os participantes do projeto participaram da cerimônia na nova sede da Fundação Gregório de Mattos, na Barroquinha.

Para Fernando Guerreiro, diretor da instituição, o grande intuito dessa premiação é valorizar os dois principais braços da literatura: a publicação e a leitura. “As pessoas precisam ter acesso aos livros e os autores precisam publicar. Então o Selo junta essas duas coisas, democratizando o acesso a essas obras”, disse Guerreiro. Os livros serão distribuídos, gratuitamente para bibliotecas e escolas.

Referência na literatura, João Ubaldo Ribeiro (1941-2014) batiza o projeto e é uma das referências para quem participa da seleção, como lembra Adelice Souza, autora do livro de contos Álbum Fabuloso. “Dar continuidade a essa literatura baiana e fazer parte do selo é levar o nome dele. E saber que nossos livros vão ser lidos é o ponto mais positivo desse prêmio”, afirmou a escritora.

Marcado pela pluralidade de gêneros, que engloba da HQ O Bicho que Chegou a Feira, de Marcelo Lima, ao drama Céu de Maracangalha, de Luciana Comin, o processo de escrita e inscrição no edital é como criar um filho, brincou Marcus Vinícius Rodrigues, autor do livro de poemas Manual Para a Composição de Vitrais: “Lançar um livro é sempre uma alegria, independente de como tenha sido esse processo ou que tenha acontecido no caminho”.

Ainda estavam presente no evento o vice-prefeito de Salvador Bruno Reis (DEM), e a filha do escritor João Ubaldo, Emília Ribeiro. O político destacou o papel dos editais culturais para a cidade: "São projetos que valorizam nossa história e evidenciam a carcterística do nosso povo. Diferenciam nossa cidade de outras no país e no mundo, já que poucas reúnem o que nós conseguimos. Temos um patrimonio histórico e religioso riquíssimo", disse.

Já Emília lembrou do momento de representar o pai e do trabalho da FGM: “Fico muito feliz de estar aqui representando meu pai. Acho muito importante a continuidade desse projeto da fundação, que democratiza a literatura na nossa cidade, no nosso estado. Dá importância a autores baianos e isso é fundamental”.





Completam a lista O Preferido de Exu, de Antônio Farias, A Paixão dos Suicidas, de Nívia Vasconcelos, Janelas Abertas, de Gilka Bandeira, e a obra infantil Kanoni, de Carla Pinto. No fim da cerimônia, foi anunciada a abertura das inscrições para o terceiro ano do Selo a partir desta quarta (23).