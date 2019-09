Sede da final da Libertadores 2020 será decidida em 17 de outubro

A Conmebol marcou para o dia 17 de outubro a escolha do estádio que receberá a final da Copa Libertadores 2020. Na data, estará reunido, no Equador, o Conselho da entidade, que tem os 10 presidente da confederações filiadas e os três integrantes do continente do Conselho da Fifa (como o brasileiro Fernando Sarney).

Sete arenas na disputa são do Brasil, país favorito para receber a grande decisão do torneio: Maracanã, Morumbi, Itaquerão, Beira-Rio, Arena do Grêmio, Mineirão e Mané Garrincha. Além delas, também querem sediar a partida as cidades de Lima, no Peru, e as argentinas La Plata e Córdoba.

Todos os 10 candidatos já preencheram um caderno de encargos elaborado pela Conmebol. No documento, são cobradas certas garantias dos organizadores e dos órgãos públicos, além de existir uma série de exigências para a realização da final.

A decisão será em jogo único. A estreia desse formato será já em 2019, quando o Estádio Nacional de Santiago, no Chile, receberá a partida.