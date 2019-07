Sede do projeto Neojiba terá concertos nos fins de semana

Mais de cinco mil jovens músicos baianos agora têm um novo lugar para chamar de seu. Foi inaugurada na manhã desta terça(08) a nova sede do Núcleo Estadual de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia (Neojiba), no bairro da Liberdade, com uma série de apresentações dos grupos casa e presença de autoridades e artistas.

Para o diretor geral do Neojiba, Ricardo Castro, a inauguração do novo espaço é um grande marco para essa fase do projeto, que está se encaminhando para os seus 13 anos de existência: “O Neojiba está chegando na sua adolescência, e entramos com o pé direito nessa nova fase, espalhando pela Bahia e pelo Brasil o que fazemos nessa instituição”.

Maestro Ricardo Castro se apresentou na Sala Neojiba (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO)

Com um terreno de dez mil metros quadrados, no Parque do Queimado, a nova sede do programa apresenta no seu prédio uma sala de espetáculos, com capacidade para 160 espectadores, seis espaços de ensaio, de tamanhos variados, além de toda a estrutura de saguão de entrada, bilheteria, loja e depósito para os instrumentos.

Entre as grandes novidades apresentadas no novo prédio está a tecnologia utilizada na acústica das salas, que foi elaborada em padrões internacionais. Segundo o diretor musical da instituição, Eduardo Torres, a vedação acústica entre as salas permite as aulas, de diferentes instrumentos, sejam dadas de forma simultânea, sem que sejam escutadas no espaço vizinho, assim como viabiliza a realização de eventos no espaço externo da sede.

“Temos agora na Bahia um dos melhores centros para prática coletiva de música. Temos condições acústicas ideias para que os jovens e crianças possam se desenvolver ao máximo sem cansar ou prejudicar a audição. Ter uma sede dessa, num lugar como esse, é um estímulo para todos que estão aqui dentro deem o seu melhor, que venham para cá para usufruir desses equipamentos da melhor forma possível”, afirma Eduardo. Entre as crianças e jovens espalhados pelos 29 municípios da Bahia, mais da metade têm até 14 anos e 51% deles são mulheres.

Matheus Aleluia foi um dos convidados do evento (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO)

A orquestra se apresentou para o público presente no evento músicas como Asa Branca, de Luiz Gonzaga. O momento também serviu para anunciar a sequência de apresentações do grupo no novo espaço, que agora surge como a grande novidade para shows acústicos em Salvador.

Já neste fim de semana, o Parque do Queimado recebe a Festa da Música, com 16 exibições da Neojiba, sendo duas delas voltadas para o público infantil. Até o fim do mês, a instituição traz para sede shows de música clássica, em apresentações temáticas.

Na sala principal do prédio, batizada de Neojiba, uma camerata da orquestra se apresentou com a presença do maestro Ricardo Castro. A voz experiente dos cantores Matheus Aleluia e Elomar completaram a apresentação, que aconteceu de forma acústica, já que a sala não necessita de amplificação de som.

Integrantes do Neojiba se apresentaram durante a inauguração da sede (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO)

O show foi acompanhado pelo governador do Estado, Rui Costa, que enxerga o projeto, principalmente, como uma “instituição de inclusão social e cultural”. Na entrada, a recepção foi feita pelo grupo cultural Ilê Aiyê, com jovens e crianças na dança e percussão.

Para o secretário de Justiça e Direitos Humanos, Carlos Martins, a sede do Parque dos Queimados assume um importante papel na consolidação do projeto Neojiba na Bahia, o de ensino cultural. “A Bahia tem que ser orgulhar muito por ter um projeto como esse, que desperta o presente e o futuro do jovem na música e cidadania”, destacou Martins.



*Com orientação da editora Ana Cristina Pereira