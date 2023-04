Sefaz-Ba vai acionar sistema de contingência para emissão de notas fiscais 

A Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-Ba) irá ativar a Sefaz Virtual de Contingência, para autorizar a emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e), durante o próximo final de semana. O motivo é a parada técnica do Data Center do Estado, a cargo da Prodeb, das 14h de sábado (29) as 12h de segunda-feira (1º de maio).

Entre os serviços estaduais que terão seu funcionamento afetado pela parada está o sistema da NF-e, documento fiscal que é emitido nas vendas entre empresas. A parada não vai alterar o processo de emissão da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e), que corresponde ao maior volume de transações por ser utilizada nas vendas ao consumidor final.

Por conta do contingenciamento, a Sefaz-Ba orienta que as empresas se antecipem e verifiquem se os seus sistemas estão devidamente adaptados para atuar em contingência. A emissão em contingência é o processo alternativo para os casos em que não é possível emitir a nota fiscal eletrônica padrão. O procedimento já é um padrão estabelecido na legislação.

Caso precisem de orientação, os responsáveis pela emissão da NF-e nas empresas baianas podem consultar o site da Sefaz (link Nota Fiscal Eletrônica), ou então entrar em contato pelos telefones 0800 071 0071 e 71 33192501. Outra opção é solicitar atendimento pelo Balcão Virtual ou, ainda, pesquisar “Contingência - Emissão de NF-e por meio da SEFAZ Virtual do Rio Grande do Sul (SVC-RS)” na Carta de Serviço ao Cidadão no site da Sefaz Bahia.