Seguida por Hugo Gloss e Isis Valverde, escritora baiana assina contrato com editora

A escritora baiana Sofia Oliveira, conhecida nas redes sociais por “Sofi Disse”, acaba de assinar um contrato com a Editora Planeta para o lançamento do seu primeiro livro. Aos 24 anos, a autora compartilha sua poesia na internet e já reúne mais de 100 mil seguidores no Instagram - entre eles celebridades como Hugo Gloss, Isis Valverde, Bella Campos, Sara Aline e Fred Nicácio.

Sofia chamou a atenção da editora pelos temas abordados nas redes e pela qualidade da sua escrita. Natural de Itiruçu-BA, Sofia é estudante de jornalismo da UFBA e sócia fundadora de uma agência digital. Curiosa, extrovertida e inteligente, a jovem de 24 anos trabalha como criadora de conteúdo e social media.

A Planeta é uma das maiores editoras do país, e tem no seu catálogo escritores como Rupi Kaur, Ana Suy e Monja Coen. Sofia afirma estar feliz com a oportunidade de ter seu trabalho distribuído por todo o Brasil e acredita que a editora será essencial para que a sua escrita alcance um público ainda maior.

“É um sonho que está se realizando. Esse livro foi escrito com muito amor! Acredito que ele irá acolher muitas pessoas e servir de colo para que ninguém se sinta sozinho.”, afirma Sofia Oliveira.

A parceria promete ser próspera: “A Sofia é um talento e acreditamos que o seu livro será um grande sucesso e que chegará em mais e mais pessoas”, comenta o editor Felipe Brandão. A previsão de lançamento do livro é para o primeiro semestre do ano que vem.