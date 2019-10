Segunda Chamada: educação é o foco central de nova série da Globo

A Globo estreia na próxima terça-feira (8) a série Segunda Chamada, trama que acompanha a rotina de um grupo de professores e alunos do ensino noturno para jovens e adultos. A mais nova produçao da emissora se junta à Carcereiros e Sob Pressão para fechar o tripé social que aborda temas como sistema prisional, saúde pública, e agora, educação — percorrendo justamente as salas de aulas noturnas da parte mais negligenciada do sistema educacional.

Em comum, as três séries trabalham com personagens de baixo poder aquisitivo, como a maioria da população brasileira, reféns sociais nos três assuntos mencionados. Dirigida por Joana Jabace, Segunda Chamada é protagonizada por Débora Bloch, que vive a professora de português Lúcia; ela volta a lecionar depois de uma tragédia pessoal e vive um caso extraconjugal com o diretor Jaci (Paulo Gorgulho, de volta à Globo após 14 anos na Record).

Se em Sob Pressão e em Carcereiros, os dramas dos médicos e dos agentes penitenciários atravessam a narrativa, em Segunda Chamada é a vida dos professores que permeiam os 11 capítulos. Além de Lúcia e Jaci, há Sônia (Hermila Guedes), de história e geografia, Eliete (Thalita Carauta), de matemática, e Marco André (Silvio Guindane), de artes. Caio Blat — que foi apresentador do educativo “Telecurso”— faz Paulo, um professor de literatura do período diurno, personagem que traz a chave para um mistério da trama. Mesmo antes da estreia, é quase certo que Segunda Chamada ganhará uma segunda temporada.

Quase toda a ação da série transcorre na fictícia Escola Estadual Carolina Maria de Jesus. A locação encontrada foi uma unidade desativada do colégio Equipe, ao lado do Jockey Club de São Paulo. Abandonada há anos, a escola precisou passar por reformas para servir de cenário. Na trama, as aulas costumam ser à noite, já que a maioria dos alunos trabalha durante o dia.

Entre lousas desgastadas, carteiras pichadas e ventiladores quebrados, se misturam os alunos de 17 a 70 anos, dos mais variados perfis e histórias. A cada episódio, os empecilhos para os estudos enfrentados por alguns deles será destaque. No episódio de estreia, os professores vão tentar resgatar os alunos Natasha (Linn da Quebrada, que estreia como atriz na TV), Maicon (Felipe Simas) e Solange (Carol Duarte).

(Foto: Reprodução/ TV Globo)

Na hora do intervalo, Natasha está parada em frente ao banheiro masculino, em dúvida. Em sua cabeça, ainda ecoa a agressão que sofreu naquele mesmo lugar. Ela, no entanto, decide entrar no banheiro feminino, quando dá de cara com Dona Jurema, a estudante mais velha da escola, que barra a entrada da colega. “Não sou obrigada a dividir meu banheiro com travesti, Robson”, reclama. “Quantas vezes vou ter que repetir? Meu nome é Natasha”, diz a aluna com ar de quem já repetiu diversas vezes a mesma frase.



Do outro lado da escola, Maicon Douglas (Felipe Simas) tira algo do bolso e caminha atormentado até o bebedouro – minutos antes, quase perdeu a oportunidade de fazer a prova de História por ter dormido em sala de aula. Ele cruza com Solange (Carol Duarte), que segue apressada com sua filha recém-nascida no colo. Sem ter com quem deixá-la, enfrentou o incômodo dos alunos de classe com o choro da bebê.



A série estreia num momento delicado, em que o sistema educacional brasileiro vive a ameaça de um desmanche generalizado.

“Estamos vivendo a vitória da ignorância, da falta de educação”, diz Débora Bloch. “Acho um absurdo que professores sejam

perseguidos em sala de aula. Escola não é lugar de repressão. É lugar de debate”, complementa.