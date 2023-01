Segunda edição do Baile da Santinha acontece nesta sexta (13) no Wet

A segunda edição do Baile da Santinha – In the Park acontece nesta sexta (12) no Wet, com o anfitrião Léo Santana e apresentação de L7nnon, Wesley Safadão, Dennis DJ e Gustavo Mioto.

Após o sucesso de vendas da primeira edição, os ingressos para o Baile da Santinha – In the Park já estão disponíveis para compra. O público poderá adquirir através da loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia ou através do site www.boratickets.com.br .

SERVIÇO - Baile da Santinha – In the Park, com L7nnon, Wesley Safadão, Dennis DJ e Gustavo Mioto | sexta (13), no Wet.