Segunda rodada da fase de grupos da Copa começa na sexta (25)

A segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar começa nesta sexta-feira (25), quando oito seleções voltam a entrar em campo. Holanda, Equador e Inglaterra já podem confirmar a classificação às oitavas de final do Mundial. Confira a seguir a agenda dos quatro jogos deste sexto dia do torneio.

País de Gales x Irã

Válido pelo Grupo B, o duelo abre os jogos desta sexta-feira, às 7h (de Brasília), no estádio Ahmed Bin Ali. Após empate em 1x1 com os Estados Unidos na estreia, o País de Gales entrará em campo como favorito. Liderado por Gareth Bale, a seleção vai em busca da primeira vitória nesta edição do Mundial. Derrotado por 1x0 pela Inglaterra no primeiro jogo, o Irã está na lanterna do grupo e tenta se manter vivo no torneio. Se perderá, jogará a última rodada da fase classificatória apenas para cumprir tabela. O jogo será transmitido pela Globo, SporTv e Globoplay.

Catar x Senegal

Depois de perder por 2x0 para o Equador no jogo de abertura da Copa do Mundo, o Catar quer presentear sua torcida com um triunfo diante de Senegal, que também foi derrotado pelo mesmo placar pela Holanda na estreia do torneio. Uma derrota neste confronto pode significar eliminação precoce do Mundial, caso Holanda e Equador empatem no outro jogo da chave. A bola rola às 10h, no estádio Al Thumama. A partida será transmitida pela Globo, SporTv e Globoplay.

Holanda x Equador

Tanto Holanda como Equador podem garantir a classificação às oitavas de final da Copa do Mundo no jogo das 13h, no estádio Internacional Khalifa. Com campanhas idênticas, eles estão empatados na liderança do Grupo A. Quem vencer o duelo, terá essa tranquilidade, desde que Catar e Senegal empatem na outra partida da chave. Equador e Holanda venceram seus jogos de estreia por 2x0. Com dois tentos assinados por Enner Valencia, o time equatoriano bateu a seleção anfitriã no jogo de abertura do Mundial. Já a seleção europeia venceu Senegal com gols de Klaassen e Gakpo. O confronto terá transmissão da Globo, SporTv e Globoplay.

Inglaterra x Estados Unidos

A Inglaterra pode carimbar a vaga nas oitavas de final do Mundial sem depender de nenhum outro resultado nesta sexta-feira. Para isso, precisa vencer os Estados Unidos, no jogo que fecha o sexto dia do Mundial. A partida começa às 16h, no estádio Al Bayt. Confirmando o favoritismo do Grupo B, os ingleses golearam o Irã na estreia por 6x2 e estão isolados na ponta da tabela. Já a equipe norte-americana empatou com o País de Gales em 1x1 no primeiro duelo do torneio.